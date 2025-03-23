Samsun\'da Ramazan Çocuk Şenliği Büyük İlgi Gördü

Samsun'un İlkadım Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Ramazan Çocuk Şenliği, büyük ilgi gördü. Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, çocukları mutlu görmenin kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz tarafından çocuklar için düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü. Geleneksel Ramazan eğlencelerinin yer aldığı etkinlikte, İlkadımlı minikler unutulmaz anlar yaşadı.

Etkinlikte konuşan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, çocukların geleneksel Ramazan kültürünü eğlenerek öğrenmelerini sağlamak istediklerini belirterek, "Ramazan ayı, birlik ve beraberliğin, paylaşmanın en güzel örneklerinin yaşandığı mübarek bir zaman dilimi. Biz de bu ruhu çocuklarımızla birlikte yaşamak istedik. Onların mutluluğu bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır. İlkadım Belediyesi olarak, kültürel ve sosyal etkinliklerimizle çocuklarımızın yüzlerini güldürmeye devam edeceğiz. Yüz yıllarca öncesinden günümüze gelen birçok geleneği çocuklarımıza aktarmak ve kültürümüzü unutulmaktan kurtarmak adına da bu etkinliklerin büyük öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle hem etkinlikte emeği geçen çalışanlarımıza hem de çocuklarını buraya getirerek bu coşkuya ortak olan ailelere yürekten teşekkür ederim" dedi. - SAMSUN