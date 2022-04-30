Samsun'da 'tatlı' telaşı - Son Dakika
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Samsun'da 'tatlı' telaşı

30.04.2022 16:29

Samsun'da 'tatlı' telaşı Samsun'da Ramazan Bayramı öncesi pastanelerde tatlı telaşı yaşandı.

Samsun'da 'tatlı' telaşı

SAMSUN - Samsun'da Ramazan Bayramı öncesi pastanelerde tatlı telaşı yaşandı.

Bayram öncesi çarşı pazarda yaşanan hareketlilikten pastaneler de nasibini aldı. Vatandaşlar şeker, çikolata gibi ürünlerin yanı sıra tatlılara da ilgi gösterdi. İşlerinin bayramın yaklaşmasıyla açıldığını belirten esnaf, ilgiden memnun olduklarını dile getirdi.

Bir tatlı firmasının iş yeri sorumlusu Hasan Şahinkaya, "Güzel bir talep var. Her bayram bir hareketlilik oluyor. Şu anda insanlar ilk defa pandemiden itibaren çıkarak bayramı kutlayacaklar. Geçen sene korona vardı. Bu sene olmayacak. Dünden itibaren işlerimiz yoğunlaşmaya başladı. Giderek de artıyor. En çok cevizli baklavaya talep oluyor. Dilber, burma, sarma da çok seviliyor" dedi.

Cevizli baklava, sarma, burma çeşitlerinin 100 TL, fıstıklı baklava 140 TL, kaymaklı baklava 80 TL, şekerpare 60 TL kilogram fiyatından satıldığı öğrenildi.

Samsun'da 'tatlı' telaşı
Samsun'da 'tatlı' telaşı
Samsun'da 'tatlı' telaşı
Samsun'da 'tatlı' telaşı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Samsun'da 'tatlı' telaşı - Son Dakika


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