Samsun\'da Yaşlılara Yönelik Aktif Yaşam Merkezi Ziyareti

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında, minik öğrencilerle birlikte Yaşlılara Yönelik Aktif Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek, yaşlılarla vakit geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi ve İlkadım Belediyesi arasında imzalanan ortak hizmet iş birliği protokolü çerçevesinde faaliyetlerine başlayan Yaşlılara Yönelik Aktif Yaşam Merkezi, Samsun'un merkez ilçelerinde yaşayan yaş almış bireylere hizmet vermeye devam ediyor. Bu kapsamda, Başkan Halit Doğan ve Başkan Kurnaz, İlkadım Belediyesi Ataköy Kreş Müdürlüğü öğrencileriyle birlikte merkezi ziyaret etti. Ziyarette minik öğrenciler, büyükleriyle birlikte boyama yaparak ve dans ederek keyifli vakit geçirdi.

Yaşlıların sosyal hayatlarını destekleyecek projelere büyük önem verdiklerini belirten Başkan İhsan Kurnaz, "İlkadım Belediyesi olarak büyüklerimize yönelik hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Ata Ocağı ve Huzur Konağı hizmetlerimizle yaş almış bireylerimize keyifli ve aktif bir yaşam alanı sunuyoruz. Bu mekanlarda büyüklerimiz hem sosyal etkinliklere katılıyor hem de dolu dolu vakit geçiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ile 9 Ekim 2024 tarihinde imzaladığımız ortak hizmet iş birliği protokolü kapsamında, Ataköy Mahallemizde binasını İlkadım Belediyesi olarak tahsis ettiğimiz, alanında uzman personellerin ise Büyükşehir Belediyesi tarafından istihdam edildiği 'Yaşlılara Yönelik Aktif Yaşam Merkezi'ni hayata geçirdik" dedi.

Merkezde yaş almış bireylerin öz bakım hizmetlerinden faydalandığını ve sosyalleşmeleri için çeşitli kurslar düzenlendiğini vurgulayan Kurnaz, "Merkezimizde yaş almış bireylerimize kişisel bakım hizmetleri sunuluyor. Ayrıca, sağlık çalışanlarımız büyüklerimizin sağlık durumlarını sürekli kontrol ediyor. Sosyologlarımız sosyalleşmelerine katkı sağlarken, psikologlarımız yaşam kalitelerini artırmaya yönelik görüşmeler yapıyor. Diyetisyenlerimiz ise sağlıklı beslenme konusunda rehberlik ediyor. Bunun yanı sıra, el becerilerini geliştirmeleri ve keyifli vakit geçirmeleri için çeşitli kurslar düzenleniyor. Merkezimize gelen büyüklerimiz burada yeni arkadaşlıklar edinerek kaliteli zaman geçiriyor. Bizler de minik öğrencilerimizle birlikte 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla onları ziyaret ettik. Miniklerimiz ve büyüklerimiz birlikte boyama yaparak ve dans ederek eğlenceli vakit geçirdi. Hem çocuklarımız hem de büyüklerimiz için çok güzel bir etkinlik oldu. Büyüklerimizin kalan yaşamlarını daha sağlıklı, daha aktif ve sosyal bir şekilde geçirmeleri için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN