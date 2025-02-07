Samsun\'dan Gazze\'ye Destek

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Cuma namazı sonrası bir araya gelen Samsunlular, İsrail'in Filistin'e yönelik uyguladığı soykırım ile ABD'nin "sürgün" planına tepki göstererek "Gazze boşaltılamaz" mesajı verdi.

Samsun'da Cuma namazı sonrası Subaşı Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, 'Gazze Boşaltılamaz' adlı basın açıklaması gerçekleştirdi. Burada topluluk adına açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Samsun İl Başkanı Salih Şen, "Siyonist İsrail tarafından Gazze'de uygulan modern tarihin gördüğü en büyük soykırım tam 467 gün sürdü. Katil İsrail kadın, çocuk, yaşlı demeden tüm uluslararası hukuku yok sayarak 50 binin üzerinde Gazzeli mazlumu katletti. Tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan bu soykırımda hastaneler, okullar ve ibadethaneler hedef alındı. Nazileri aratmayan İsrail'in terörist askerleri, Hitler'i aratmayan katil Netanyahu'nun emri ve emperyalistlerin desteği ile Gazze'yi adeta rehin aldı. İnsanların en temel hak ve hürriyetleri bile yok sayıldı. Hastanelere sığınanlara ölüm yağdırıldı. Yüz binlerce mazlum açlık, susuzluk ve soğukla sınandı. En sonunda ise yerlerinden, yurtlarından göçe maruz kaldılar. Uluslararası mahkemeler tarafından 'soykırım' suçu işlediği tescillenen katil Netanyahu'nun, ABD'ye yaptığı ziyaret ve ardından ABD Başkanı Donald Trump'la düzenlenen basın toplantısı, kanlı planların şekil değiştirdiğini göstermiştir. Dünyayı ABD'nin oyun sahası olarak gören ABD Başkanı Trump, söz konusu toplantıda bir kez daha Gazze'nin insansızlaştırılmasına değinmiştir. Bu plana göre Gazzeliler, Ürdün ya da Mısır'a sürgün edilecek ve ABD gerekirse Gazze'ye asker gönderecektir. Yani deniyor ki; 'Biz mücahitleri yenemedik, bütün vahşete rağmen Gazze'yi teslim alamadık, meydanda kaybettik ama masada kazanacağız.' Ant olsun ki havadan, karadan ve denizden kuşattığınız, yok etmeye çalıştığınız, tüm suçlara rağmen zafer ilan edemediğiniz Gazze, masada da size teslim olmayacaktır. Gazzeli mazlumlar bu süslü cümlelere kanmayacak, pamuklara sarıp sarmalanan demir leblebiyi yutmayacaktır. Gazze ne meydanda ne de masada işgale teslim olmayacaktır" dedi.

Basın açıklamasının ardından kalabalık dağıldı. - SAMSUN