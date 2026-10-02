Samsun Kavak\'ta Kaymakam Genç, yüzde 60\'ı tamamlanan okul inşaatını inceledi

Samsun Kavak'ta Kaymakam Genç, yüzde 60'ı tamamlanan okul inşaatını incelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Kavak'ta yapımı süren 16 derslikli ortaokul inşaatında çalışmaların yüzde 60'ı tamamlandı. Kaymakam Taha Genç'in incelediği okulun Mart 2027'de tamamlanarak teslim edilmesi planlanıyor.
Samsun'un Kavak ilçesinde yapımı süren 16 derslikli ortaokulun inşaatında çalışmaların yüzde 60'ı tamamlandı.
Kavak Kaymakamı Taha Genç ve beraberindekiler, Yaşardoğu Mahallesi'nde yapımı süren 16 derslikli ortaokul inşaatını yerinde inceledi. Yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Kaymakam Genç, inşaat alanındaki çalışmaları değerlendirdi.
Ocak 2026'da inşaatına başlanan okulun yüzde 60'ı tamamlandı. Toplam 2 bin 900 metrekare kapalı alana sahip olacak 16 derslikli okulun, Mart 2027'de tamamlanarak teslim edilmesi planlanıyor. Modern eğitim alanlarıyla hizmet vermesi planlanan okulun tamamlanmasıyla birlikte Yaşardoğu Mahallesi'ndeki eğitim altyapısına katkı sağlanması hedefleniyor.
Kaynak: İHA
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