Samsun protokolü bayramlaştı

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SAMSUN (İHA) – Samsun protokolü, arefe gününde bayramlaştı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Valiliği Bayramlaşma Programı, Şehit Ömer Halisdemir Toplantı Salonunda bugün gerçekleşti. Akşam saatlerinde gerçekleşen törende Vali Orhan Tavlı ve Başkan Halit Doğan, kamu kurum temsilcilerinin bayramını tebrik ederken, sağlık ve sıhhat diledi.

Törende İhlas Haber Ajansına (İHA) konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Şehrimizin protokolüyle beraber Valimiz Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediyesi olarak herkesin bayramını tebrik ediyoruz. Bayramlar insanların birleştiği, sevinçlerini arttırarak paylaştığı günler. Herkesin bayramını tebrik ediyorum. Allah kazasız, belasız bir bayram geçirmeyi nasip etsin. Trafikteki herkese dikkatli, yavaş bir şekilde araç kullanmalarını tavsiye ediyorum. Gideceğimiz yere yetişiriz ama gidemezsek herkesi üzeriz. İnşallah herkes trafik kurallarına saygılı bir şekilde hareket ederse bayramı daha sıkıntısız bir şekilde geçirmiş oluruz. İnşallah daha nice bayramlara sağlıkla, sıhhatle, tüm dünya olarak barış içerisinde ulaşırız temennisiyle tüm herkesin bayramını tebrik ediyorum" dedi.

Programa ayrıca CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bahçepınar, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, il müdürleri ve STK temsilcileri ile çalışanlar katıldı. - SAMSUN