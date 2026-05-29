Sanayide kaportacı, ringde dünya şampiyonu

Konya'da sanayide kaportacılık yapan Tamer Kurt, sabah işte çalışıp akşam yaptığı antrenmanla hazırlandığı Dünya Kupası'nda kick boksta rakiplerimi eleyerek şampiyon oldu. Sanayide ustalaşmayı da hedefleyen sporcu, hem mesleğinde hem sporda zirveye çıkmak istediğini söyledi.

Konya'da oto sanayide kaportacılık yapan Tamer Kurt, bir yandan da merak üzerine başladığı kick boksta kendini geliştirerek başarı elde etti. Sabah saatlerinde sanayide çalışan, akşamlarını ise antrenman salonunda geçiren Selçuklu Belediyespor Kulübünün milli sporcusu Tamer Kurt, Hindistan'da gerçekleştirilen Dünya Kupası'nda 60 kilo full contact gençler kategorisinde şampiyon oldu.

"Sabahları iş, akşamları antrenman"

Spora başlamadan önce kardeşiyle sürekli kavga ettiğini ve bu nedenle ailesinin boksa gitmesine karşı olduğunu anlatan milli sporcu 17 yaşındaki Tamer Kurt, "Sabahları iş, akşamları antrenman şeklinde hayatımı devam ettiriyorum. Küçükken kardeşimle çok kavga ederdik. Sürekli kardeşimi döverdim. Babam da bu yüzden spora ilk başta sıcak bakmadı, daha çok kavga edeceğimi düşündü. Tam aksine spora başlayınca ne kavga ettim, ne de mevzu yaptım. Hep ılımlı bir insan olmaya çalıştım. Kavgadan çekindim, kavga edenlerden uzak oldum. Sanayide kaportacıyım. Çoğu insan yaptığımın çok zor bir şey olduğunu söylüyor, beni tebrik ediyor. Çok azimli olduğumu söylüyorlar bu da benim çok hoşuma gidiyor ve daha azimli oluyorum, daha çok çalışıyorum. Bu sporda pek bir hedefim yoktu, dövüşmeyi öğrenmek istiyordum. Sonrasında baktığım sporun daha ciddi ve biraz daha resmi bir spor olduğunu öğrendim. Salonumuzdaki abiler, ablalar güzel dereceler elde edip salonumuza dönüş yaptığı zaman çok heves ettim. Ben de onlar gibi derece elde etmek istedim. Sonrasında yavaş yavaş küçük maçlardan, büyük maçlara doğru çalışarak, çabalayarak, şampiyon olarak geldim. Şampiyon oldukça daha iyisini yapasım geldi. Çok çalıştım, daha iyilerini elde ettim Allah'a şükür" dedi.

"İleride kaportacı olarak dükkan açmayı düşünüyorum"

Azimle çalıştığı alanda hedeflerini anlatan Tamer Kurt, "Geçtiğimiz aylarda Hindistan'da gerçekleşen Dünya Kupası'nda rakiplerimi eleyerek kick boks 60 kilo full contact alanında gençlerde şampiyon oldum. Hedefim dünya şampiyonu olmak, en zirveyi görmek. Sonrasında ileriki maçlara da aynı şekilde, her girdiğim maçta güzel bir derece, güzel bir şampiyonluk elde etmek istiyorum. İleride kaportacı olarak dükkan açmayı düşünüyorum. Kendimi sanayi alanında biraz daha geliştirmeyi isterim hedefim o. İki alanda da hedefim var, sanayide çok güzel bir usta olup dükkan açıp ismimi duyurmak, sporda ise dünya şampiyonu olmak, büyük kitlelere hitap etmek isterim" ifadelerini kullandı.

"Bu sürecin sonunda şampiyonluğa, başarıya ulaştık"

Selçuklu Belediyesi Kickboks antrenörü Fatih Koçyiğit ise, "Tamer'i biz spor okullarından seçtik. Yetenekli bir çocuktu. Altyapı takımına aldık. Altyapı takımından A takımına geçti. Ardından maçlara, müsabakalara girdi ve Türkiye şampiyonu oldu, Milli takıma girdi. Milli takımda Hindistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda şampiyon oldu. Tabii bu azim, çalışma, artı kendisi ekstradan gündüzleri sanayide çalışıyor. Sanayiden çıkıp antrenmana geliyor, antrenman yapıyoruz beraber ardından bu sürecin sonunda şampiyonluğa, başarıya ulaştık" diye konuştu. - KONYA