Sancaktepe\'de Kadına Şiddet: Duygu Can Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sancaktepe'de eşi tarafından silahla vurularak öldürülen Duygu Can, Kartal Cemevi'nde düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Duygu Can'ın tabutunu musalla taşına ve cenaze aracına kadınlar taşıdı. Ayrıca bir grup kadın cenazede 'kadına vuran eller kırılsın' şeklinde sloganlar atarak kadın cinayetlerine tepki gösterdi.
Sancaktepe'de geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde yaşanan olayda, 38 yaşındaki Deniz Can, tartışma yaşadığı eşi Duygu Can'ı 15 yaşındaki kızlarının gözleri önünde silahla vurarak öldürdü. Deniz Can daha sonra kendisini de aynı silahla vurarak yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Duygu Can'ın hayatını kaybettiğini belirlerken yaralı Deniz Can da tedavi altına alındı.
Duygu Can için bugün Kartal Cemevi'nde cenaze düzenlendi. Cenazeye Duygu Can'ın babası Hasan Gelişken, annesi Gülten Gelişken ile akrabaları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazeye aynı zamanda Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de katılım gösterdi. Anne Gülten Gelişken'in cenazede ayakta durmakta zorluk çektiği ve gözyaşı döktüğü görüldü.
'Kadına vuran eller kırılsın' sloganları atıldı
Cenazeye katılan bir grup kadın, Duygu Can'ın tabutunun musalla taşına konulmasını beklerken 'kadına vuran eller kırılsın' sloganları attı. Sloganları duyan diğer kadınlar da slogan atarak ve alkışlayarak gruba eşlik etti. Duygu Can'ın tabutunu musalla taşına, sloganlar ve alkışlar eşliğinde kadınlar taşıdı. Cenaze namazı esnasında kadınlar tabutun karşısında ön safta yer tuttu, erkekler ise daha arka sıralarda saf tuttu. Cenaze namazında saf tutan kadınlar gözyaşı döktü.
Helallik alınmasının ve cenaze namazının ardından Duygu Can'ın naaşı defnedileceği mezarlığa götürülmek üzere cenaze aracına taşındı. Duygu Can'ın tabutunu cenaze aracına yine kadınlar omuz vererek taşıdı.
Cenazeye katılan bir kadın, "Evinde vurmuş gitmiş. Kendi evinde geliyor kadını vurup gidiyor. 2 sene sonra bırakırlar. Bırakmasınlar kadınları vuranı, bırakmasınlar" dedi. Cenazeye katılan başka bir kadın ise, "Caydırıcı cezalar olmadığı sürece bu şiddet bu katliam devam edecek. Buna biri dur demeli. Bugün burada yarın başka bir yerde" diye konuştu. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Sancaktepe'de Kadına Şiddet: Duygu Can Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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