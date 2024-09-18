Şanlıurfa\'da 20 Engelliye Akülü Sandalye

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Şanlıurfa'da hayırseverlerin destekleri ile 20 engelli birey, akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu. Ailesi tarafından ihtiyaçlarının karşılanması için el arabasıyla gezdirilen genç de sandalyesine kavuşarak büyük sevinç yaşadı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Şahin öncülüğünde yaklaşık 10 yıl önce başlatılan 'İyilik Ailesi" hareketi ile Türkiye genelinde engelli bireylere, akülü tekerlekli sandalye dağıtımları devam ediyor. Sosyal medya aracılığıyla hayırsever vatandaşların destekleriyle topladıkları akülü sandalyeleri şehir şehir, ilçe ilçe ve köy köy dolaşarak dağıtan gönüllüler, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 20 engelli bireye akülü sandalye dağıttı. Viranşehir ilçesinin Hürriyet Mahallesinde bir araya gelen İyilik Ailesi üyeleri, engelli bireylerin yüzünü güldürdü. Kimisi annesinin kucağında kimisi ise sürünerek geldiği alanda tekerlekli sandalyesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Sandalyeye kavuşan engelli bireylerin mutlulukları yüzlerine yansıdı.

Doğuştan engelli olan ve dışarı çıkmak istediğinde ailesinin el arabasıyla gezdirdiği 20 yaşındaki Metin Zencirci de sandalyesine kavuşanlar arasındaydı ve büyük sevinç yaşadı. Her gün el arabasıyla gezdirilen Metin Zencirci artık akülü aracıyla sokakları gezecek.

Akülü sandalye dağıtımı sırasında duygusal anlar yaşandı.

Hayırseverlerin destekleriyle engelli bireylerin gönüllerine dokunmanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Polis Memuru Mustafa Şahin, "Bir vakıf veya derneğe bağlı kalmadan, gönüllü bireyler olarak hayırseverlerin desteği ile engelli bireylerin gönlüne dokunuyoruz" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA