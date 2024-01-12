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Şanlıurfa'da 32 Yıl Sonra İkiz Bebek Sahibi Olan Çift Büyük Mutluluk Yaşadı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 32 Yıl Sonra İkiz Bebek Sahibi Olan Çift Büyük Mutluluk Yaşadı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşayan Neriman-Ömer Kutluca çifti, 32 yıl süren çocuk özlemine özel bir hastanede tüp bebek uygulaması ile son verdi. 1 yıllık tedavi süreci sonrası ikiz bebek sahibi olan çift, büyük sevinç yaşadı. Bebekler, yoğun bakım servisi önünde anne ve babaya teslim edildi. Baba Ömer Kutluca, uzun süren çocuk özlemine son vermenin mutluluğunu paylaştı.

Şanlıurfa\'da 32 Yıl Sonra İkiz Bebek Sahibi Olan Çift Büyük Mutluluk Yaşadı
12.01.2024 - 15:41,
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Şanlıurfa'da bir çift, evlat sahibi olma hayaline 32 yıl sonra kavuştu. Özel bir hastanede 1 yıllık tedavi süreci sonrası ikiz bebek sahibi olan çift, büyük mutluluk yaşadı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşayan Neriman- Ömer Kutluca çifti, uzun yıllar çocuk sahibi olmak için birçok özel ve devlet hastanesinde tedavi gördü. Bir türlü bebek özlemlerini bitiremeyen çift, son olarak başvurdukları özel bir hastanede tüp bebek uygulaması ile hayallerine kavuştu. Anne Neriman Kutlucan'ın (54) 1 yıllık tedavi süreci sonrası ikiz bebek sahibi olan çift, 32 aradan sonra büyük mutluluk yaşadı. Bir süre hastanede tedavi gören Asmin ve Ecrin adında ikiz bebekler, yoğun bakım servisi önünde bekleyen anne ve babaya teslim edildi. Kutluca çifti, zılgıtlarla çocuklarını kucağına aldı, büyük sevinç yaşadı.

Hastanede görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doktor Avni Kılıç, ailenin uzun süren bir tedavi süreci sonrası ikiz bebek sahibi olduğunu belirterek, "Neriman hanım 54 yaşında birinci gebeliği talihsiz olarak karnında kaybetmişti. Bu ikinci gebeliği güzel şekilde takip ettik. Hayırlı şekilde iki bebeğini de aileye sağlıklı bir şekilde teslim ettik. Kutlucan ailesine hayırlı olmasını dilerim. Daha önceden gebelik süreci biraz sıkıntılı geçmişti. Aileye burada güzel tedaviler uyguladık. Her iki bebekte sıkıntıya girmeyecek şekilde sıkı takip edildi. Son anda ailenin isteği doğrultusunda sezeryan ile ameliyat gerçekleştirildi. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Baba Ömer Kutluca, baba olma sevincini paylaştı. Kutluca, "Çok zor bir süreçti tam 32 yıldır çocuk meselesiyle uğraşıyorduk. Kısmet nasip bugüne oldu. Bazen umutların yorulduğu yerde çiçekler açabiliyormuş. Bizimki de tam o durum, şu anda yaşadığımız. Çok sevinçliyiz, mutluyuz. Avni Kılıç doktorumuzdan, hastane personellerinden ve herkesten Allah razı olsun. Çok çok mutluyuz. Kelimelerle anlatılacak bir duygu değil ancak yaşanır. Allah olmayanlara nasip etsin. Olmayanlar hiçbir zaman ümitlerini kaybetmesinler" şeklinde konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Şanlıurfa'da 32 Yıl Sonra İkiz Bebek Sahibi Olan Çift Büyük Mutluluk Yaşadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 32 Yıl Sonra İkiz Bebek Sahibi Olan Çift Büyük Mutluluk Yaşadı - Son Dakika
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