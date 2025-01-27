Şanlıurfa'da Anne, İki Kızını Öldürüp İntihar Etti

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Sur canisi ile ilgili her bir detay kan donduran cinsten

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'da 35 yaşındaki bir kadın, iki kızını öldürüp, sonra intihar etti.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Karaköprü ilçesine bağlı Alibaba Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 11 katlı apartmanın 7'nci katından silah seslerini duyan çevredekiler durumu polise haber verdi. Eve giden polis ekipleri, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bilgi işlem görevlisi olan ve eşinden boşanan 35 yaşındaki Serap Kesik ile 14 yaşındaki kızı Ada ve 8 yaşındaki kızı Nida Yamanca'yı hareketsiz halde yerde yatarken buldu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, anne ile kızı Ada'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 8 yaşındaki Nida da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yapılan incelemede kadının 8 yaşındaki kızı Nida'ya taktığı seruma ilaç katıp öldürdükten sonra 14 yaşındaki kızı Ada'yı ise silahla vurup sonra da aynı silahla intihar ettiği tespit edildi. Olayın detaylarının, yapılacak geniş çaplı incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Cesetler, yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.