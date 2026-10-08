Şanlıurfa'da soğuktan kaçan yabani güvercin, çalışanların yanında klimada uyuyakaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şanlıurfa'da soğuktan kaçan yabani güvercin, çalışanların yanında klimada uyuyakaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa\'da soğuktan kaçan yabani güvercin, çalışanların yanında klimada uyuyakaldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde soğuktan kaçan yabani güvercin, 8 katlı binanın 4'üncü katındaki iş yerinin penceresinden girip portatif klimanın üzerinde uyuyakaldı. Çalışanların yaklaşmasına aldırış etmeyen güvercin, enerjisini toplayınca açık pencereden gökyüzüne uçtu.

Şanlıurfa'da yorgunluk ve soğuk hava nedeniyle bir iş yerinin penceresinden içeri giren yabani güvercin, çalışan insanlara aldırış etmeden portatif klimanın üzerinde uyuyakaldı. Derin bir uykuya dalan güvercin, kendisini videoya çekmek için yanına yaklaşanları bile fark etmedi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, dışarıdaki soğuktan kaçarak sıcak bir sığınak arayan yabani bir güvercin, 8 katlı bir binanın 4'üncü katındaki bir işyerinin penceresinden içeri girdi. Yorgun olduğu gözlenen güvercin, çalışan insanların hemen yanı başındaki portatif klimanın üzerine kondu. Dışarıdaki soğuk havanın ardından içerideki sıcak ortamın tadını çıkaran sevimli misafir, klimanın üzerinde kısa sürede deliksiz bir uykuya daldı.

Mesai saatinde yanlarında uyuyan bir güvercin gören işyeri çalışanları, o anları karşıladı. Yorgun misafirlerini ürkütmemek için büyük özen gösteren personel, çalışmaya devam etti. Bir süre klimanın üzerinde deliksiz uyuyan ve enerjisini toplayan ve iyice ısınan güvercin, daha sonra geldiği açık pencereden tekrar gökyüzüne kanat çırparak gözden kayboldu.

Kaynak: İHA
ŞanlıurfaHayvanlarHaliliyeYabaniGüncelYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montella’nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar Montella'nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar
Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul’da çöken binanın üst 2 katı kaçak Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul'da çöken binanın üst 2 katı kaçak
Canına kıyan ’Trafik Ablası’yla ilgili kahreden ayrıntı Canına kıyan 'Trafik Ablası'yla ilgili kahreden ayrıntı
Arnavut spikerin maç öncesi hazırlığı olay oldu Bu kadarı da fazla Arnavut spikerin maç öncesi hazırlığı olay oldu! Bu kadarı da fazla
Özgür Özel’den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün Özgür Özel'den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün
İstanbul’da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor İstanbul'da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor
12:25
İlçeyi karıştıran fısıltı Haberi alan veliler okula akın etti
İlçeyi karıştıran fısıltı! Haberi alan veliler okula akın etti
12:13
Türkiye, Suudi Arabistan’a asker gönderecek mi MSB’den açıklama geldi
Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama geldi
12:09
Şırnak’ta tesadüfen kaydedilen görüntüye bakın
Şırnak'ta tesadüfen kaydedilen görüntüye bakın!
11:51
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
11:17
24 yıl sonra bir ilk ABD’den gelen haber piyasaları sarstı
24 yıl sonra bir ilk! ABD'den gelen haber piyasaları sarstı
10:53
Çöken binadan kurtarılan vatandaş: Binamız çatlaktı, çatır çatır ses duyuluyordu
Çöken binadan kurtarılan vatandaş: Binamız çatlaktı, çatır çatır ses duyuluyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 12:42:26. #7.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da soğuktan kaçan yabani güvercin, çalışanların yanında klimada uyuyakaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei