Sinop'un Saraydüzü ilçesinde özel bireyler için bir günlük temsili askerlik programı ve yemin töreni düzenlendi.

Saraydüzü İlçe Jandarma Komutanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, özel bireyler asker üniforması giyerek bir günlüğüne vatani görev heyecanını yaşadı. Program kapsamında gençlere jandarma personeli eşliğinde yanaşık düzen eğitimi verildi. Telsizle konuşma, nöbet tutma ve jandarma ekip araçlarıyla devriye hareketi gibi çeşitli faaliyetlere katılan gençler, unutulmaz bir askerlik deneyimi edindi.

Günün sonunda düzenlenen yemin töreninde Türk bayrağına ve silaha el basarak yemin eden özel bireyler, asker olmanın gurur ve mutluluğunu aileleri ve jandarma personeliyle paylaştı.