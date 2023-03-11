Savaş: "Hatay'da 590 mahalleden 41'ine su veremiyoruz"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay'da su sorunlarının olmadığını ama desteğin devam etmesi gerektiğini belirterek, "Ağır yıkım olan 590 mahalleden 41'ine su veremiyoruz. Bunun yanında hijyen paketi, çamaşır makinesi, tuvalet, banyo ve mutfaklara ihtiyacımız var" dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 4. günden itibaren yaraları sağlıklı şekilde sarmaya başladıklarını hatırlatarak "İlk 8 gün birbirimizle iletişim kuramıyorduk. Çünkü her yer yıkılmıştı. Bir tarafta soğuk, bir tarafta yağmur, insanlar terliksiz çıktığı sokakta onları kış şartlarından korumaya çalışıyorduk. Çok insanımızı kaybettik. Türk halkı ve bize dışarıdan yardım edenler, bize insanlığı öğretti. Ülkemizde hala insanlık yaşıyor. Enkaz kaldırma çalışmalarımız devam ediyor. Antakya Defne'de yıkılmayan evler 6.4'lük depremde ağır hasarlı hale geldi. Herkesin konteyner ve çadır desteklerine teşekkür ediyoruz. İhtiyacımız var. Hem konteyner, hem çadır, tuvalet, banyo, çamaşır makinesi ihtiyaçlarımız çok. Hijyen paketlerine, bunun yanında yemek yapacak mutfaklara ihtiyacımız var" dedi.

"Su sorunu yok"

Hatay'da gündeme gelen su sorununa da değinen Savaş, "Su noktasında yanlış anlaşılma oldu. Hatay'da çok yıkılmış yerlerin dışında suyla ilgili bir sorunumuz yok. Antakya merkezde 29 mahalleye su veremiyoruz. Yıkım çok fazla. Buralarda biz sokaklara çeşmeler yaparak ihtiyaçları gidermeye çalışıyoruz. 209 mahallemizin 35'ine su veremiyoruz. Kırsalda 383 mahallemiz var, bunların sadece 6'sına su veremiyoruz. Toplamda 590 üzerindeki mahalleden 41'ine su veremiyoruz. Bunun dışlında her tarafa su veriyoruz. Dışarıdan gelen su çadırlarımızda, yeterli. Çadır ve konteyner kentlere gidemeyen insanımız evlerine giremediği için zamana zaman kendi mahallesine su istediği için birkaç kişi sosyal medyada bildirim yapınca bu, hassasiyetten dolayı sanki çok ihtiyaç varmış gibi duruyor. Öyle bir sorunumuz olmadığı halde Türkiye'de böyle bir sorun varmış gibi algılandı. Destek verilmesine devam etmeliyiz, yaz geliyor daha fazla suya ihtiyaç var" diye konuştu.

Savaş, bunun yanında sağlık noktasında çocuklar için bulaşıcı bit ve uyuz konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirterek, farklı noktalardaki ishalin epidemik boyuta ulaşmadığını bildirdi. - ANTALYA