Savunma Bakan Yardımcısı Erzincan\'da

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'yu makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, çeşitli programlar kapsamında Erzincan'da bulunan Ayhan, Valilikte Vali Hamza Aydoğdu ile bir araya geldi.

Ziyarette kentte yürütülen çalışmalar ve çeşitli konularda değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Aydoğdu, ziyaretinden dolayı Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan'a teşekkür etti. - ERZİNCAN