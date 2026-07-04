Savunma Bakan Yardımcısı Erzincan'da - Son Dakika
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Savunma Bakan Yardımcısı Erzincan'da

Savunma Bakan Yardımcısı Erzincan\'da
04.07.2026 08:50
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Salih Ayhan, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile kentteki projeleri görüştü.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'yu makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, çeşitli programlar kapsamında Erzincan'da bulunan Ayhan, Valilikte Vali Hamza Aydoğdu ile bir araya geldi.

Ziyarette kentte yürütülen çalışmalar ve çeşitli konularda değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Aydoğdu, ziyaretinden dolayı Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan'a teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Savunma Bakan Yardımcısı Erzincan'da - Son Dakika

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