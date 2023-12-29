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Sefaköy Metrobüs Durağındaki Köprü Ayağı Trafiği Felç Etti - Son Dakika
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Sefaköy Metrobüs Durağındaki Köprü Ayağı Trafiği Felç Etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından Sefaköy metrobüs durağında köprünün üst tabla montajı için metrobüs yoluna konulan köprü ayağı nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Vatandaşların tepki gösterdiği durum havadan görüntülendi. Çalışmalar nedeniyle E-5 kara yolunda ve metrobüs yolunda uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar ve sürücüler çalışmalara tepki göstererek gecikmelerden şikayet etti.

Sefaköy Metrobüs Durağındaki Köprü Ayağı Trafiği Felç Etti
29.12.2023 - 13:43,  Güncelleme: 13:45
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bağlı ekipleri tarafından Sefaköy metrobüs durağında köprünün üst tabla montajı için metrobüs yoluna konulan köprü ayağı dikkat çekti. Metrobüs durağında yaklaşık 1 aydır süren çalışmalarda bu sabah itibariyle yolun bir kısmının trafiğe kapatılması nedeniyle trafik adeta durma noktasına geldi. Vatandaşların tepki gösterdiği durum nedeniyle bölgede yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince E-5 kara yolu Sefaköy metrobüs durağına yapımına başlanan köprünün üst tablası vinç yardımıyla bu sabah saatlerinde yerine yerleştirilmek için getirildi. Üst tablanın konulacağı ayağın ise metrobüs yolu üzerinde olması dikkat çekti. Bu işlem için sabahın erken saatlerinden itibaren yolun Edirne istikameti trafiğe kapatılırken ulaşım yan yol üzerinden sağlandı. Yaşanan bu durum nedeniyle E-5 kara yolunda yoğun trafik meydana geldi. Öte yandan çalışma nedeniyle tek şeride düşürülen metrobüs yolunda da uzun kuyruklar oluştu.

1 aydır çalışmalar devam ediyordu

Metrobüs durağının yapım çalışmaları çerçevesinde bölgede yaklaşık 1 aydır devam eden çalışmalara vatandaşlar ve sürücüler tepki gösterdi. Bölgede çalışmalar nedeniyle yaşanan yoğunluk ise dron ile havadan görüntülendi.

1 buçuk saat trafikte kaldığını söyleyen bir vatandaş, "Yaklaşık 1 buçuk saattir buradayız. Bu nasıl bir şeydir. Niye bu kadar insana eziyet ediyorlar ki" diyerek tepki gösterdi.

Avcılar'a gitmek için trafikte kalan başka bir vatandaş ise "Sadece Yenibosna'dan buraya 1 buçuk saatte geldim. Avcılar'a gideceğim" dedi.

Öte yandan üst geçit çalışmaları nedeniyle E5 kara yolunu ve metrobüs hattını kullanan vatandaşlar sabah saatlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle 1 saatlik gecikme yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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