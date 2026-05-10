Vali Tavlı, şehit ailesinin Anneler Günü'nü kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Tavlı, şehit ailesinin Anneler Günü'nü kutladı

Vali Tavlı, şehit ailesinin Anneler Günü\'nü kutladı
10.05.2026 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Valisi Orhan Tavlı ve eşi Ayşe Tavlı, Anneler Günü dolayısıyla şehit Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un ailesini ziyaret ederek, şehidin annesinin Anneler Günü'nü kutladı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı ve eşi Ayşe Tavlı, Anneler Günü dolayısıyla şehit Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un ailesini ziyaret ederek, şehidin annesinin Anneler Günü'nü kutladı.

Tekkeköy ilçesinde gerçekleştirilen ziyarette Vali Orhan Tavlı ve eşi Ayşe Tavlı, şehit Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un babaannesi Gülhan Altıok, dedesi Satılmış Altıok, annesi Gülay Altıok ve babası İsa Altıok ile bir araya geldi. Ziyarette Vali Tavlı ve eşi, şehidin annesi ve babaannesinin Anneler Günü'nü kutladı. Ziyarette başta aziz şehitlerin muhterem anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nün tebrik edildiği belirtilerek, hayatını kaybeden annelerin rahmet ve minnetle yad edildiği ifade edildi. Hayatta olan annelere ise aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir ömür temennisinde bulunuldu. Şehit Astsubay Üstçavuş Emre Altıok ile vatan uğruna can veren tüm şehitler ve hayatını kaybeden gaziler de rahmet, minnet ve şükranla anıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Samsun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Tavlı, şehit ailesinin Anneler Günü'nü kutladı - Son Dakika

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz
Düzce’de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti Düzce'de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
Doktorları bile şaşırtan vaka Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi Doktorları bile şaşırtan vaka! Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Anneler Günü mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı
Mersin’de genç adm araçta ölü bulundu Mersin'de genç adm araçta ölü bulundu

19:23
Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç’u yine pişman etti
Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç'u yine pişman etti
18:34
İki sevgili terör estirdi: Taksiciyi rehin alıp, polisle çatıştılar
İki sevgili terör estirdi: Taksiciyi rehin alıp, polisle çatıştılar
18:20
İnanılmaz anlar Karşıyaka son saniye basketiyle ligde kaldı, taraftar parkeye indi
İnanılmaz anlar! Karşıyaka son saniye basketiyle ligde kaldı, taraftar parkeye indi
18:13
Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme
Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme
17:59
Trump’tan, İran’ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Hedeflerimizi henüz tamamlamadık
Trump'tan, İran'ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Hedeflerimizi henüz tamamlamadık
15:28
Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar
Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 19:37:04. #7.12#
SON DAKİKA: Vali Tavlı, şehit ailesinin Anneler Günü'nü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.