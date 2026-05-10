Şehit annesine duygulandıran Anneler Günü ziyareti

10.05.2026 18:38
Samsun Valisi Orhan Tavlı ve eşi Ayşe Tavlı, Anneler Günü dolayısıyla şehit ailesini ziyaret etti.

Samsun Valisi Orhan Tavlı ve eşi Ayşe Tavlı, Anneler Günü dolayısıyla şehit ailesini ziyaret etti. Vali Tavlı ve eşi, Şehit Emre Altıok'un annesi Gülay Altıok ile babaannesi Gülhan Altıok'un Anneler Günü'nü kutladı.

Tekkeköy ilçesinde gerçekleştirilen ziyarette şehidin dedesi Satılmış Altıok ve babası İsa Altıok ile de bir araya gelindi. Şehit ailesiyle yakından ilgilenen Vali Tavlı ve eşi, aileye her zaman yanlarında oldukları mesajını verdi. Ziyarette, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitler rahmet ve minnetle anılırken, ebediyete irtihal eden kahraman gaziler de dualarla yad edildi.

Vali Orhan Tavlı ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "Aziz şehitlerimizin muhterem anneleri başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyor; ahirete irtihal etmiş annelerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Hayatta olan annelerimize aileleri ve sevdikleriyle birlikte hayırlı, mutlu, sağlıklı ve bereketli uzun ömürler diliyoruz. Aziz Şehidimiz Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'u, asırlardır istiklalimiz ve istikbalimiz uğruna fedayı can eyleyen aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle yad ediyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet, makamları ali olsun" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Samsun, Yerel, Son Dakika

