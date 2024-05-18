Pençe-Kaplan Harekatı\'nda şehit olan askerin cenazesi Erzurum\'da toprağa verildi

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(ERZURUM) - Pençe-Kaplan Harekatı bölgesinde şehit olan Recep Kabala'nın cenazesi, memleketi Erzurum'da askeri törenle karşılanarak toprağa verilmek üzere doğum yeri olan Hınıs İlçesi Bellitaş Köyü'ne uğurlandı.

Pençe-Kaplan Harekatı bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'nın cenazesi memleketi Erzurum'a getirildi. Hınıs ilçesine bağlı Bellitaş Mahallesi'nde yaşayan Çiçek-Cemal Kabala çiftinin 5 çocuğundan ikincisi olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'nın cenazesi, Şırnak'ta düzenlenin törenin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait kargo uçağıyla getirildiği Erzurum Askeri Havaalanı'nda askeri törenle karşılandı.

Kabala'nın silah arkadaşları naaşı, uçaktan alarak tören alanına getirdi. Burada dua edildi. Bu esnada şehidin ailesi gözyaşlarını tutamadı.

Törene, şehit askerin babası Cemal Kabala, kardeşleri ve yakınları, Erzurum Vali Vekili Lokman Düzgün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Erzurum İl Müftüsü Rüstem Can, AKP İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül ile kurum yöneticileri katıldı.

Şehidin naaşı, daha sonra toprağa verilmek üzere Hınıs İlçesi Bellitaş Köyü'ne uğurlandı.