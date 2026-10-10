Şehit Jandarma Onbaşı Yakup Koç, 25. yılında dualarla anıldı - Son Dakika
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Şehit Jandarma Onbaşı Yakup Koç, 25. yılında dualarla anıldı

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Şehit Jandarma Onbaşı Yakup Koç, 25. yılında dualarla anıldı
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Şırnak’ın Gabar Dağı bölgesinde 2001 yılında terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Onbaşı Yakup Koç, şehadetinin 25. yılında kabri başında anıldı.

Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde 2001 yılında terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Onbaşı Yakup Koç, şehadetinin 25. yılında kabri başında anıldı.

Şehit Yakup Koç için düzenlenen anma kapsamında İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Can Altundarak, eşi Yasemin Altundarak ve beraberindeki personel, şehidin ailesiyle birlikte mezarını ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim okunup dua edilen ziyarette, şehit Koç rahmet, minnet ve şükranla yad edildi.

Jandarma Onbaşı Yakup Koç, 7 Ekim 2001'de Gabar Dağı bölgesinde terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olmuştu.

Kaynak: İHA
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