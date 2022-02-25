Şehit kızına doğum günü sürprizi - Son Dakika
Üye Girişi

Şehit kızına doğum günü sürprizi

25.02.2022 00:57
Şehit kızına doğum günü sürprizi

Kahramanmaraş'ta Şehit Piyade Uzman Çavuş Raşit Atçı'nın kızına, eğitim gördüğü okulda doğum günü sürprizi yapıldı.

Kahramanmaraş'ta Şehit Piyade Uzman Çavuş Raşit Atçı'nın kızına, eğitim gördüğü okulda doğum günü sürprizi yapıldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi tarafından organize edilen doğum günü sürprizi Doğukent ilçesindeki Yaşar Gölcü İlköğretim Okulu'nda gerçekleşti. Şehit Raşit Atçi'nin kızı Rabia Begüm Atçı için hazırlanan doğum günü pastası sınıfa getirilip kesildi.

Doğum günü kutlamasına Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Belediye Başkan Yardımcısı Yemliha Özşahan ile diğer ilgililer katıldı.

Şehidin eşi Ebru Atçı yaptığı açıklamada, "Kızımın mutlu olması için bizleri yalnız bırakmayan kaymakamımız başta olmak üzere katılan ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Raşit Atçı, 22 Mart 2016 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde teröristlerin döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olmuştu. - KAHRAMANMARAŞ

YORUMLAR
500
Şehit kızına doğum günü sürprizi Şehit kızına doğum günü sürprizi KAHRAMANMARAŞ - Şehit kızına okulda doğum günü sürprizi KAHRAMANMARAŞ - Şehit kızına okulda doğum günü sürprizi

Piyade Uzman Çavuş, Kahramanmaraş, Doğum, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şehit kızına doğum günü sürprizi - Son Dakika


Son Dakika
00:59 Ukrayna, 18-60 yaş arasındaki erkeklerin ülkeden ayrılmasını yasakladı!
00:54 Türk Hava Yolları, Ukrayna, Moldova, Belarus ve Rostov seferlerini iptal etti!
00:47 Olayların kadını Hande Sarıoğlu imaj değişikliği yaptı! Hayranları yeni haline tam not verdi
00:15 Şenol Güneş'in takım çalıştıracağı herkesi şaşırtan o ülke belli oldu!
00:10 Son Dakika: Ukrayna, Hostomel Havaalanı'nı yoğun çatışma sonucu Rusların elinden geri aldı
00:09 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, önce Blinken ardından Kuleba ile telefonda görüştü
23:55 Türk sinemasının duayen ismi Ayten Erman koronavirüse nedeniyle hayatını kaybetti
23:52 Taraftar dalga geçerek tepki gösterdi! Fenerbahçe'nin yediği gol gündem oldu
23:50 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Batı'ya Rusya ile ilgili yaptırım uyarısı: Yaptırımlarla yenemezsiniz
22:17 Sarıgül top mermisiyle poz verdi, "Ukrayna halkının neler çektiğini anlıyorum" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 01:08:10. #1.11#
SON DAKİKA: Şehit kızına doğum günü sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement