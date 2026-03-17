Şehitkamil\'de Kadir Gecesi\'ne özel program

17.03.2026 15:50  Güncelleme: 15:57
Şehitkamil Belediyesi, mübarek Kadir Gecesi'nde düzenlediği özel programla vatandaşlara manevi bir atmosfer yaşattı.

Şehitkamil Belediyesi, mübarek Kadir Gecesi'nde düzenlediği özel programla vatandaşlara manevi bir atmosfer yaşattı. Hacı Nazire Eruslu Camisi'nde gerçekleşen etkinlik, dünyaca ünlü Mısırlı Kur'an-ı Kerim karisi Mahmoud El-Shahat Anwar'ın muhteşem tilavetiyle taçlandı.

Programda, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz başta olmak üzere çok sayıda vatandaş bir araya geldi. Katılımcılar, aynı safta oturmanın ve Kur'an tilavetini dinlemenin manevi huzurunu derinden hissetti. Binlerce kişi, programı televizyon kanalları ve sosyal medya üzerinden takip ederek Kadir Gecesi'nin bereketine ortak oldu. Mahmoud El-Shahat Anwar, güçlü sesi ve derin kıraatiyle dinleyenleri adeta mest etti. Gecede, Kur'an-ı Kerim'in yüce mesajları eşliğinde dualar edildi, kalplerin birliği ve maneviyatın önemi bir kez daha vurgulandı. Öte yandan teravih namazı öncesi ve sonrasında Şehitkamil Belediyesi tarafından vatandaşlara tesbih, lokum ve pamuk şekeri ve çeşitli ikramlıklar dağıtıldı.

"Mübarek gecede bir aradaydık"

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, program sonrası yaptığı açıklamada, "Kadir Gecesi, ruhumuzu arındırdığımız, dualarımızın kabulünü dilediğimiz çok özel bir zaman. Bu mübarek gecede hemşehrilerimizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadık. Rabbim, yapılan duaları kabul etsin ve birliğimizi daim kılsın" diye konuştu.

Katılımcılar, hem camideki manevi atmosferi yaşamanın hem de televizyon ve sosyal medya aracılığıyla etkinliğe ortak olmanın mutluluğunu paylaştı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Advertisement
