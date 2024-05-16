Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay HTAL Fest Gençlik Festivaline Katıldı

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Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay Hasan Türek Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen "HTAL Fest" adlı gençlik festivaline katıldı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ve CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen, Hasan Türek Anadolu Lisesi "HTAL Fest" Gençlik Festivalinde gençlerle bir araya geldi. Festivalde gençlerin gösterdiği yetenekler ve sergilediği performanslar büyük beğeni topladı. Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, gençlerin etkinliklerdeki başarılarına ve katılımlarına büyük önem vererek desteklerini sürdüreceğini belirtti. HTAL Fest, gençler arasında sosyal etkileşimi artırmayı, yeteneklerini sergileyebilecekleri bir platform sunmayı amaçlayarak gençlik ve kültür faaliyetlerine katkı sağlıyor. Katılımcılar, renkli etkinlikler eşliğinde unutulmaz bir gün geçirirken, birbirleriyle güzel anılar biriktirme fırsatı buluyorlar. - MANİSA