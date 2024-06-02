Selendi Muhtarlar Derneği'nde Yeni Başkan Seçildi - Son Dakika
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Selendi Muhtarlar Derneği'nde Yeni Başkan Seçildi

Selendi Muhtarlar Derneği\'nde Yeni Başkan Seçildi

Manisa'nın Selendi ilçesinde muhtarlar derneğinin olağanüstü genel kurulunda Turpçu Mahalle Muhtarı Mehmet Ustacı, oy birliğiyle yeni başkan seçildi. Ustacı, dernek olarak siyasi kimliklerini bir kenara koyarak mahallelere en iyi hizmeti sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

02.06.2024 12:26
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Manisa'nın Selendi ilçesinde muhtarlar derneğinin yapılan olağanüstü genel kurulunda Turpçu Mahalle Muhtarı Mehmet Ustacı, yeni başkan seçildi.

Selendi Muhtarlar Derneği olağanüstü kongresi Kurtuluş Mahallesi dernek binasında yapıldı. Kongre İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından başladı. Divan kurulunun ardından derneğin gelir ve gider tabloları okundu. Konuşmaların ardından tek liste olarak aday gösterilen Turpçu Mahalle Muhtarı Mehmet Ustacı oy birliği ile dernek başkanı seçildi. Ustacı, "Dernek olarak siyasi kimliklerimizi bir kenara koyduk. Muhtar ve muhtarlar derneği başkanı olarak amacımız mahallelerimize en iyi hizmetin yapılmasında öncülük yapmak olacaktır" dedi.

Başkan Mehmet Ustacı'nın yönetimde ise Bünyamin Demir, Erkan Ercan, Mahmut İşlek ve Rasim Eryılmaz seçildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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