Şenoba belediyesinden halka dağıtılmak üzere 3 milyonluk gıda ihalesi - Son Dakika
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Şenoba belediyesinden halka dağıtılmak üzere 3 milyonluk gıda ihalesi

24.03.2022 10:50
Şenoba belediyesinden halka dağıtılmak üzere 3 milyonluk gıda ihalesi

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, maddi durumu yetersiz olan vatandaşlara gıda dağıtmak üzere 3 milyonluk ihale yaptı.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, maddi durumu yetersiz olan vatandaşlara gıda dağıtmak üzere 3 milyonluk ihale yaptı.

Maddi durumu olmayan vatandaşlara gıda yardımında bulunmak için ihalesi yapılan 3 milyon TL'lik gıda alım ihalesi bugün itibariyle sonuçlandı. İhalenin amacının maddi durumu yetersiz olan vatandaşlar, dul ve yetim ailelere gıda yardımında bulunmak olduğu belirtildi. Ak Partili Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat, "Her konuda halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Milletimize ve halkımıza hayırlı olsun. Allah hiç bir vatandaşımızı mağdur etmesin. Maddi durumu yetersiz olan vatandaşlarımızın her daim arkasında olacağız toplumsal hizmetlerimiz devam edecek" dedi. - ŞIRNAK

Şenoba belediyesinden halka dağıtılmak üzere 3 milyonluk gıda ihalesi
Şenoba belediyesinden halka dağıtılmak üzere 3 milyonluk gıda ihalesi
Şenoba belediyesinden halka dağıtılmak üzere 3 milyonluk gıda ihalesi

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Alihan Babat, Uludere, Şırnak, Şenoba, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şenoba belediyesinden halka dağıtılmak üzere 3 milyonluk gıda ihalesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şenoba belediyesinden halka dağıtılmak üzere 3 milyonluk gıda ihalesi - Son Dakika
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