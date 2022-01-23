Üye Girişi
Servislere ek yüzde 18 zam - Son Dakika

Servislere ek yüzde 18 zam

23.01.2022 09:36
Servislere ek yüzde 18 zam

Kayseri'de öğrenci ve personel servis ücretlerinde yüzde 18 fiyat artışı yaşandı.

Kayseri'de öğrenci ve personel servis ücretlerinde yüzde 18 fiyat artışı yaşandı. Yeni fiyatlar hakkında açıklama yapan Kayseri Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay, "Öğrenci servisi ve personel servisini en uygun olan şekliyle ayarladık" dedi.

Kayseri'de öğrenci ve personel servis fiyatlarında yüzde 18 oranında artış yaşandı. Yeni tarifeye göre en alt limit öğrenci servis ücreti aylık 330 TL olurken, en üst limit öğrenci servis ücreti ise aylık 440 TL oldu. 21 koltuğa kadar olan minibüslerde ise 0-20 kilometre arası personel servis ücreti aylık 335 TL olarak belirlenirken, 22-29 koltuklu otobüslerde 0-20 kilometre arası personel servis ücreti aylık 390 TL oldu. Akaryakıt fiyatlarındaki artışın fiyatları etkilediğini fakat tek artışın akaryakıt olmadığını ve buna bağlı olarak da yüzde 18 oranında bir artışla fiyat ayarlaması yaptıklarını söyleyen Kayseri Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay, "Geçtiğimiz Ağustos ayında yapmış olduğumuz, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında o gün ki şartlarda fiyat tarifesini belirlemiştik. O günlerde akaryakıtın litre fiyatı yaklaşık 6,5 TL idi. Şimdi geldiğimiz noktada ise 14 TL civarında ve bu artış devam ediyor. Yani yüzde 110 gibi bir rakamda sadece akaryakıt giderlerinde bir artış olmuş. Esnaf Sanatkarımızın tek gideri yakıt değil, akaryakıta gelen zamlar diğer zamların tamamını tetikledi. Özellikle araçların yedek parçalarında, araç lastiğinde, sigortada, çalıştığını şoförün maaşında yani baktığınızda tüm bunlarda yüzde 30-40 arasında bir artış var. Bizim yapmış olduğumuz fiyat ayarlaması yaklaşık yüzde 18 civarında. Ülke genelinde diğer şehirlere bakıldığı zaman şu anda şehrimiz toplu taşıma noktasında özellikle öğrenci servisi ve personel servisini en uygun olan şekliyle ayarladık. Burada biz tabi ki Servisçiler Odası olarak, üst kuruluşumuz Esnaflar Birliği birlikte hareket ederek, kendimizin fiyat belirleme yetkisi olmasına rağmen Ulaşım Koordinasyon Merkezi dediğimiz sadece belediyemiz ile sınırlı olmayan diğer tüm resmi kurumlarında katılmış olduğu Ulaşım Koordinasyon Merkezinde bu konuyu talep ediyoruz. Başkanımızın da en son onayıyla sonuca ulaşılıyor. Ben tüm velilerimizin bu konuda bize anlayış gösterdiği kanaatindeyim" diye konuştu.

Fiyat ayarlamasında belirlenen yüzde 18 oranındaki artışın yaklaşık 50 TL'ye denk geldiğini belirten Ay, "Net ücret olarak 200 bin TL'lerde aldığımız servis araçlarımızın şu anda araç bedeli 600-700 bin TL'lere çıktı. Tabi ki biz buna fiyat ayarlaması diyoruz. Fiyat ayarlamamızı da en alt seviyede tuttuk. Bunu herkesin çok iyi bilmesini istiyorum. Aynı şekilde esnaf sanatkarlarımız bu şehir için bu şartlarda hizmet etmeye ve en güzel olanını yapmaya devam edecektir. Rabbim kazasız belasız inşallah hayırlı bir sezon geçirmemizi ve tamamlamamızı nasip eder. Fiyat ayarlamamız yaklaşık yüzde 18 olarak listelerimize geldi. Bizde 3 grup bulunuyor. 1. bölge 0-5 kilometre arası, 2. bölge 0-10 kilometre arası, 3. bölge ise 0-20 kilometre arasında oluyor. 0-5 kilometrede ki fiyatımız 280 TL'ydi yüzde 18'e tekabül ettiği zaman 50 TL gibi öğrenci başı bir yansıması oldu. Yani şu an içi fiyatımız 330 TL, 2. bölge olan 0-10 kilometre arasında 360 TL, 3. bölge yani 0-20 kilometre arası ise 380 TL'den uygulama yapılmaktadır" dedi. - KAYSERİ

YORUMLAR
500

Türk Lirası, Kayseri, Tragger, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Servislere ek yüzde 18 zam - Son Dakika


Hadise'nin mutluluğuna diyecek yok! Düğünde müstakbel görümcesiyle karşılıklı göbek attı Hadise'nin mutluluğuna diyecek yok! Düğünde müstakbel görümcesiyle karşılıklı göbek attı         
09:27
18 yaşındaki kızlarının şüpheli ölümü üzerine anne ve baba gözaltına alındı 18 yaşındaki kızlarının şüpheli ölümü üzerine anne ve baba gözaltına alındı         
08:37
Google'dan TBMM'ye rapor! Türkiye içerik kaldırma talebinde dünyada 4. ülke oldu Google'dan TBMM'ye rapor! Türkiye içerik kaldırma talebinde dünyada 4. ülke oldu         
08:30
Meteoroloji'den sonra İstanbul'a bir uyarı da Vali Yerlikaya'dan: Bu gece başlıyor Meteoroloji'den sonra İstanbul'a bir uyarı da Vali Yerlikaya'dan: Bu gece başlıyor         
21:36
Akşener'den gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanması hakkında ilk yorum: Nereden nereye Akşener'den gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanması hakkında ilk yorum: Nereden nereye         
20:21
Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı         
19:07
Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik         
18:46
Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı! Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı!         
18:06
Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu         
16:38
İstenmeyen gelin ilan edilmişti! Hadise, müstakbel kayınvalidesi ile bir araya geldi İstenmeyen gelin ilan edilmişti! Hadise, müstakbel kayınvalidesi ile bir araya geldi         
16:37
AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor         
16:27
Cinayet günü Esra'nın numarasını rehberinden silmiş! Katil zanlısı Ümitcan Uygun müebbet hapisle yargılanıyor Cinayet günü Esra'nın numarasını rehberinden silmiş! Katil zanlısı Ümitcan Uygun müebbet hapisle yargılanıyor         
14:26
Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak         
11:33
Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi         
10:53
Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı         
08:04
O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı         
08:03

Son Dakika Haberleri
09:17 Ali Babacan'a resimli protesto! "Bu ilk değil" diyen gazeteciler isyan etti
09:16 Şarkı sözleri ile tepki çeken Sezen Aksu'yla ilgili Beren Saat'ten ilk paylaşım geldi
08:54 Hizmete gireli 1 ay bile olmamıştı! Çocuk hastanesinin tavanında çökme meydana geldi
08:42 Hadise'den Mehmet Dinçerler'in ailesiyle mutluluk pozları
08:38 Kız arkadaşı barışma teklifini kabul etmedi! Kendini yoldan geçen arabanın önüne attı
08:36 18 yaşındaki kızlarının şüpheli ölümü üzerine anne ve baba gözaltına alındı
08:31 Amasya'da yolcu otobüsü buzlanma sebebiyle kontrolden çıktı: 30 yaralı var
08:29 Google'dan TBMM'ye rapor! Türkiye içerik kaldırma talebinde dünyada 4. ülke oldu
08:27 Bugün hava nasıl olacak? Kar yağışıyla beyaza bürünen İstanbul ve Ankara için peş peşe uyarılar geldi
01:12 Gülse Birsel'in elektrik faturasına tepkiler gelmeye devam ediyor! Gonca Vuslateri'den gündem olacak yorum
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2022 09:43:14. #1.13#
SON DAKİKA: Servislere ek yüzde 18 zam - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement