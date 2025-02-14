Sevgililer Günü'nde Kalpli Çibörek

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Sevgililer Günü'ne özel kalpli çibörek

Yarım ay şeklinde yapılan Eskişehir'in özgün bir lezzeti 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel kalp şeklinde pişirildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'deki bir işletme, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel kalp şeklinde çibörek yaptı.

Sevgililer Günü'nde aşkı simgeleyen ürünler dükkanlarda ve raflarda yer alırken, çeşitli tatlar da bugüne özel olarak şekillendi. Eskişehir'in özgün bir lezzeti olan ve genellikle yarım ay şeklinde hazırlanarak ikram edilen çibörek, bir işletme tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel kalp şeklinde pişirildi.

Yaklaşık 8 yıldır çibörek ustalığı yapan Batuhan Deniz, güzel anlaşan çiftlere kalp şeklinde tasarlanan çiböreği ikram ettiklerini belirtti. Çiftlerin bu özel gününü daha da tatlandırmak istediğini belirtençibörek ustası Deniz, "14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel müşterilerimize kalpli çibörek ikram ediyoruz. Çiftleri mutlu edip, kalplerine dokunuyoruz. Buraya gelen çiftlerimizin iyi anlaştığını görüyoruz ve onlara jest yapıyoruz. Çiftlere kalpli çibörek müessesemizin hediyesi olarak servis ediyoruz. Herkesin Sevgililer Günü kutlu olsun" dedi.