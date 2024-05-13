Seydikemer'de kaybolan şahsın cesedi bulundu - Son Dakika
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Yerel

Seydikemer'de kaybolan şahsın cesedi bulundu

Muğla'nın Seydikemer İlçesi'nde 22 Mart 2024 tarihinde kaybolan Şaban Ataş'ın cesedi, üzeri taşla örtülü olarak bulundu. Cinayeti eski eşi Emine Karabulut'un Müge Anlı'ya itiraf ettiği öğrenildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

13.05.2024 19:36
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Seydikemer'de kaybolan şahsın cesedi bulundu

Öldürüp üzerini taşla örtmüşler

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

MUĞLA - Muğla'nın Seydikemer İlçesi'nde 22 Mart 2024 tarihinde kaybolan 52 yaşındaki Şaban Ataş'ın cesedi Seydikemer Sarıyer mevkiinde üstü taşla örtülü olarak bulundu. Cinayeti eski eşi Emine Karabulut'un Müge Anlı'ya itiraf ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer İlçesi'nde 22 Mart 2024 tarihinde kaybolan 52 yaşındaki Şaban Ataş'tan bir daha haber alınamamıştı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan kaybolma vakasında, Şaban Ataş'ın eski eşi Emine Karabulut ve çocukları ve akrabaları programa katıldı

İddialara göre, programın ardından Müge Anlı'nın teke tek konuştuğu eski eş Emine Karabulut cinayeti itiraf ederek, cesedin yerini söyledi. Durumun Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne aktarılmasının ardından belirtilen bölgeye gidildi. Burada bir erkek cesedi ile karşılaşıldı. Cesedin Şaban Ataş'a ait olduğu teyit edildi. Boşanmasına rağmen Şaban Ataş ile aynı evde yaşamaya devam eden Emine Karabulut itirafında "Kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu. Ardından cesedi götürdü" dediği iddia edildi.

İtirafın ardından 3 kişi gözaltına gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Emine Karabulut, Seydikemer, Müge Anlı, Sarıyer, 22 Mart, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Seydikemer'de kaybolan şahsın cesedi bulundu - Son Dakika

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