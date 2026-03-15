Seyfe Gölü'nde Kuş Cenneti Yeniden Canlanıyor

15.03.2026 10:24
Kuraklıktan sonra su seviyesi artan Seyfe Gölü, kuşların üreme dönemi ile hareketlendi.

Seyfi Çelikkaya

(KIRŞEHİR) - Orta Anadolu Bölgesi'nin önemli sulak alanlarından olan ve kuraklık nedeniyle büyük ölçüde kuruyan Kırşehir'deki Seyfe Gölü Kuş Cenneti, yağmur ve kar yağışlarının ardından eski günlerine kavuştu. Suların yeniden yükselmeye başlamasıyla göçmen kuşlar da göle gelmeye başladı. Kırşehir Kırşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İl Müdürü Hasan Tezer, "Bundan sonraki dönemde hayvanlar artık üreme dönemine giriyor. Üreme döneminde Seyfe bizim için önemli; bakanlık tarafından koruma altında olan bir yer" dedi.

Kırşehir Seyfe Gölü'nde su seviyesindeki artış ile birlikte bölgedeki kuş varlığı hareketlendi. Özellikle flamingoların yeniden görülmeye başlanması doğaseverleri heyecanlandırdı. Fotoğraf tutkunları, doğa gözlemcileri, çevre il, ilçe ve köylerden ziyaretçiler bölgeye adeta akın etmeye başladı.

DKMP Şube Müdürlüğü, Kırşehir Kent Konseyi Kültür ve Turizm Çalışma Grubu ile ortaklaşa "foto safari" etkinliği düzenledi. Doğanın korunması ve canlıların zarar görmemesi için farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlik ilgi gördü. Flamingo, kız kuşu ve pelikan gibi pek çok türe ev sahipliği yapan Seyfe Gölü Havzasındaki etkinliğe katılanlar, Kırşehir DKMP İl Müdürü Hasan Tezer tarafından bilgilendirildi.

Tezer, "Fotoğrafçılık bir gönül işi, sabır işi ve bir de saygı işi. Saygıyı doğaya duyacağız. Biz geldiğimizde flamingolar hemen şurada karanın dibindeydi. Bizden sonra birkaç arkadaş geldi ziyarete. Her gelen göle doğru gidiyor. Arabayı da özellikle koyduk ki buradan ileriye diğer araçlar gitmesin. Aracı getiriyor vatandaş, gölün içine kadar sürmeye çalışıyor" diye konuştu.

"Hayvanlar üreme dönemine girdiği için rahatsız edilmemesi önem arz ediyor"

Tezer, doğada yaşayan kuşların ve diğer birçok canlı türünün üreme dönemine girdiğini hatırlatarak, doğaseverlere şu uyarılarda bulundu:

"Burada Seyfe Gölü Havzası'nda ve Kırşehir genelinde yaşayan Türkiye'deki 500 kuş türünden 245 tanesinin fotoğrafları mevcut. Tamamı arazide çalışmış. Her kuşun yaşam tarzı, beslenmesi, gece konaklaması, gündüz konaklaması, buraya geldikten sonraki mevsimsel değişkenlikler, yaz-kış göçmenliği; bunların hepsi çekeceğiniz fotoğrafta bir mihenk taşı. Mesela yol boyunda gelirken çok güzel kız kuşlarımız var; ibikli, ne gri ne mavi, farklı bir renk tonu var. Neye bakmak istiyorsanız onu gözlemleyin. Bazen saatlerce kamufle edilmiş kuş türlerini çeken insanlar var. Hipotermi geçiren insanlar dahi var bu yaban hayatında, doğada fotoğraf çekebilmek için. Önemli bir konu; farkındalık oluşturmak açısından da çok önemli bir faaliyet."

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
