Siirt'te 2025 Hac Ek Kayıtları Başladı

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Siirt Müftülüğü, 2025 yılı hac ek kayıt işlemlerinin bugün başladığını duyurdu.

Müftülükten yapılan açıklamada, Ekim 2024 tarihinde noter ve basın huzurunda gerçekleştirilen 2025 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı elde eden hacı adaylarından boş kalan kontenjanlar için ek kayıtların bugün başladığı belirtildi. Açıklamada, 31 Ekim 2024 tarihinde çekilen kura sonucuna göre 2025 yılı haccı için ek kayıt sırası gelen hacı adaylarının 21 - 29 Kasım 2024 tarihleri arasında e-Devlet portalı üzerinden hac kesin kayıt işlemlerini yapabilecekleri kaydedildi. - SİİRT