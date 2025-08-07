Siirt\'te Aile Yılı Etkinlikleri Kapsamında Halk Konseri Düzenlendi

Siirt Belediyesi, Aile Yılı etkinlikleri kapsamında Kızlar Tepesi Amfi'de halk konseri düzenledi.

Siirt Belediyesi müzik öğretmenlerinin eşsiz performansları ve Halk Eğitim Merkezi Folklor Ekibi'nin renkli gösterileri, geceye ayrı bir güzellik kattı. Program boyunca vatandaşlar, üç dilde seslendirilen ezgilere halaylarla eşlik ederek doyasıya eğlendi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleşen etkinlikte, Siirt'in kültürel zenginlikleri müzik ve folklorun coşkusuyla bir araya geldi. - SİİRT