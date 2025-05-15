Siirt\'te \'Ailemiz Geleceğimiz\' yürüyüşü düzenlendi

Siirt'te "Aile Yılı" çerçevesinde düzenlenen "Ailemiz Geleceğimiz" kortej yürüyüşü, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesi nedeniyle, Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, aile kurumunun önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Aile Günü Farkındalık Yürüyüşü" düzenlendi. Siirt Üniversitesi Merkez Kampüsü önünde başlayan yürüyüş, 15 Temmuz Meydanı'nda sonra erdi.

Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, güçlü toplumların güçlü devletleri oluşturduğunu ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen Aile Yılı çerçevesinde kapsamında bugün Siirt'te bir kortej yürüyüşü düzenledik. Bu yürüyüşümüzde ailenin önemini vurgulamak üzere bir araya geldik. Çünkü bizler şuna inanıyoruz ki güçlü aileler güçlü toplumları, güçlü toplumlar ise güçlü devletleri oluşturur. Biz de bu bilinçle bu hassasiyetle aile önemini vurgulamak üzere yıl boyunca 'Aile yılı' çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. Çok geniş yelpazede etkinliklerimiz olacak" dedi.

Güçlü aile vurgusu yapan vatandaş Pelin Ertekin ise; "Bugün Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün bir etkinliğine katılım sağladık. Ailelerimizle, kadınlarımızla beraber güçlü aileler var olsun diye güzel bir yürüyüş yaptık. Yürüyüşümüze katılan ailelerimizle beraber güçlü toplumu destekliyoruz. Herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - SİİRT