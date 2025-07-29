Siirt\'te Belediye Personel Alımları Tepkilere Neden Oldu

Siirt'in Kurtalan ilçesinde belediye bünyesine gerçekleştirilen personel alımları kamuoyunda tepkilere neden oldu.

Belediye tarafından istihdam edilen 22 kişinin, herhangi bir ilan veya duyuru süreci işletilmeden işe başlatıldığı iddia edildi. İlçede işsizlik oranına dikkat çeken vatandaşlar, personel alımlarının şeffaf ve eşitlik ilkesine uygun şekilde yürütülmesi gerektiğini belirtti. Alım sürecinde kamuoyunun bilgilendirilmemesi ve ilan yapılmadan işe alımların gerçekleştirilmesi, yerel halk ve sivil toplum kuruluşları tarafından eleştirildi. - SİİRT