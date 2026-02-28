Siirt'te Kar Mahsur Kaldı - Son Dakika
Siirt'te Kar Mahsur Kaldı

Siirt\'te Kar Mahsur Kaldı
28.02.2026 10:05
Siirt'te kar nedeniyle mahsur kalan diyaliz hasta ve yeni doğum yapan kadınlar kurtarıldı.

Siirt'te kar yağışı nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan diyaliz hasta, yeni doğum yapan iki kadın ve yolcular, İl Özel İdare ekipleri tarafından kurtarıldı.

Pervari ilçesine bağlı Doğan köyünde doğum sancısı çeken 27 yaşındaki Evin Benek, 5 saatlik çalışmanın ardından, Şirvan ilçesine bağlı Sırçalı köyünde ikamet eden 50 yaşındaki diyaliz hastası Melike Kaysı ile yeni doğum yaptıktan sonra rahatsızlanan 27 yaşındaki Ayten Kaman, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren karla mücadele çalışmasının ardından 112 Acil Servis ekiplerine ulaştırılarak hastaneye sevk edildi.

Öte yandan, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Şirvan ilçesine bağlı Soğuksu ve Sırçalı köylerine gitmekte olan ve içerisinde 10 kişinin bulunduğu yolcu minibüsü yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Siirt İl Özel İdaresi Karla Mücadele Ekipleri, minibüsü bulunduğu yerden kurtararak güvenli bölgeye ulaşmasını sağladı. - SİİRT

Kaynak: İHA

