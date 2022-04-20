Silifke'de 2 bin aileye sıcak yemek - Son Dakika
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Silifke'de 2 bin aileye sıcak yemek

20.04.2022 11:41
Silifke'de 2 bin aileye sıcak yemek

Mersin'in Silifke ilçesinde Kızılay, gönüllülerin maddi ve manevi desteği ile ilçede 2 bin aileye Ramazan ayı boyunca sıcak yemek ulaştırıyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde Kızılay, gönüllülerin maddi ve manevi desteği ile ilçede 2 bin aileye Ramazan ayı boyunca sıcak yemek ulaştırıyor.

Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt, MHP Silifke İlçe Başkanı Levent Nogay, CHP İlçe Başkanı Bünyamin Uçar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin ve 40 kişi ve 11 araçtan oluşan gönüllü ekibi, iftar öncesi hazırlanan yemekleri sefer taslarına koyarak ihtiyaç sahibi kişilerin kapılarına teslim ettiler.

Kızılay Silifke Şube Başkanı Barbaros Uçar, "Mersin ve Adana'nın tek sabit Kızılay Aşevi Silifke'de vardır. Bağışçılarımızın desteği ve gönüllülerimizin iş birliğinde Silifke'de Ramazan ayı boyunca günlük 2 bin kişilik 3 çeşit sıcak yemek çıkartıyoruz. Yine aşevimizde hazırlanan bu yemekleri Silifke Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, kurumumuz ve gönüllerin araçlarından oluşan 11 araç ve 40 gönüllü ile ihtiyaç sahiplerimizin kapılarına kadar götürerek teslim ediyoruz. Ramazan ayına paylaşma kültürünü daha da arttırmaya çalışıyoruz. Sıcak yemeklerimizi Silifke merkez mahallelerinde dağıtırken uzak mahallelerdeki ihtiyaç sahiplerine de gıda paketi yardımı yaparak destek olmaya çalışıyoruz" dedi.

Ramazan ayı haricinde 11 ay süresince günlük 400 kişilik yemek hazırladıklarını belirten Uçar, "Yıl boyu aşevimizde sıcak yemek hazırlıyoruz. Ramazan ayı haricinde Silifke merkezde bulunan 400 ihtiyaç sahibi gelip aşevimizden sıcak yemeklerini temin edebiliyorlar. Yapılan bu hizmetlerin bir kaçını genel merkezimizden gelen desteklerle yaparken, kalan kısmının tamamını gönüllülerimizin yaptığı yardımlarla devam ettiriyoruz. Kızılay'a yapılan her türlü bağışla bu hizmetlerimizi yürütüyoruz" dedi.

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok ise Kızılay'a olan desteklerinin her zaman süreceğini söyledi. - MERSİN

Silifke'de 2 bin aileye sıcak yemek
Silifke'de 2 bin aileye sıcak yemek
Silifke'de 2 bin aileye sıcak yemek
Silifke'de 2 bin aileye sıcak yemek

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Hisarcık, Kızılay, Silifke, Mersin, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Silifke'de 2 bin aileye sıcak yemek - Son Dakika


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