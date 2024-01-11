 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sındırgı'da İmam Hatip Lisesi öğrencileri Regaip Kandili programı düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

Sındırgı'da İmam Hatip Lisesi öğrencileri Regaip Kandili programı düzenledi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Sındırgı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğretmen ve öğrencileri tarafından İmam Hatip Camiinde Regaip Kandili özel programı gerçekleştirildi. Programda, yatsı namazı öncesi Kur'an-ı kerim tilaveti yapıldı ve öğrenciler tarafından dua edildi. Programda ayrıca Filistin'deki Müslümanların yaşadığı zulmün son bulması için dua edildi ve ilahiler seslendirildi. Cami çıkışında ise Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş tarafından vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.

Sındırgı\'da İmam Hatip Lisesi öğrencileri Regaip Kandili programı düzenledi
11.01.2024 - 23:35,
Abone Ol

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Sındırgı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğretmen ve öğrencileri tarafından İmam Hatip Camiinde Regaip Kandili özel programı gerçekleştirildi.

Yatsı namazı öncesi Kur'an-ı kerim tilaveti ile başlayan program öğrenciler tarafından yapılan dua ile son buldu.

Filistin deki Müslümanların yaşadığı zulmün son bulması için dua edildi. Gencinden yaşlısına yüzlerce vatandaş camide buluştu. İlahilerle süslenen program vatandaşlar tarafından beğeni topladı.

Cami çıkışında Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş tarafından vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İmam Hatip Liseleri, Regaib Kandili, Balıkesir, İnsan Hakları, Belediye, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sındırgı'da İmam Hatip Lisesi öğrencileri Regaip Kandili programı düzenledi - Son Dakika


23:42
Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde 1 Askerimiz Şehit Oldu Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde 1 Askerimiz Şehit Oldu
23:11
New York'tan sonra bu kez de Moskova'da sinagog altına inşa edilen gizli tünel bulundu New York'tan sonra bu kez de Moskova'da sinagog altına inşa edilen gizli tünel bulundu
23:09
Yeniden Refah'tan Murat Kurum'a veto: İsmi bile bizimle paylaşılmadı Yeniden Refah'tan Murat Kurum'a veto: İsmi bile bizimle paylaşılmadı
22:29
Fenerbahçe transfere doymuyor! Bonucci'nin ardından bir yıldızı daha bitirdiler Fenerbahçe transfere doymuyor! Bonucci'nin ardından bir yıldızı daha bitirdiler
22:00
Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı
21:23
Enerji Bakanı Bayraktar: Bu kış doğal gaza zam planlamıyoruz Enerji Bakanı Bayraktar: Bu kış doğal gaza zam planlamıyoruz
21:17
Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Aboubakar kendine yeni takım buldu Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Aboubakar kendine yeni takım buldu
20:11
İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu

Son Dakika
23:42 Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde 1 Askerimiz Şehit Oldu
23:11 New York'tan sonra bu kez de Moskova'da sinagog altına inşa edilen gizli tünel bulundu
23:09 Yeniden Refah'tan Murat Kurum'a veto: İsmi bile bizimle paylaşılmadı
22:29 Fenerbahçe transfere doymuyor! Bonucci'nin ardından bir yıldızı daha bitirdiler
22:00 Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı
21:23 Enerji Bakanı Bayraktar: Bu kış doğal gaza zam planlamıyoruz
21:17 Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Aboubakar kendine yeni takım buldu
20:11 İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu
20:05 Erden Timur olaya el attı! Sivas'ta 2 puan bırakan Galatasaray'dan jet hızında açıklama
20:04 İsrail'in soykırımla suçlandığı ilk duruşma sona erdi! Netanyahu'nun ''Amalek'' sözleri başını yakacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 23:55:55. #1.13#
SON DAKİKA: Sındırgı'da İmam Hatip Lisesi öğrencileri Regaip Kandili programı düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement