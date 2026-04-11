Sinop Belediyesi 3. Halk Toplantısı Yapıldı

(SİNOP) - Haber: Mustafa USTA

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, belediye çalışmalarını değerlendirmek, görüş, soru ve önerileri almak üzere 3. Halk Toplantısı düzenledi.

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz başkanlığında, Sabahattin Ali Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, belediye başkan yardımcıları, şube müdürleri, il genel, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gürbüz, yapılan sunumdan sonra göreve gelmesinden bu yana yaptıkları çalışmalar ve projelerine ilişkin bilgiler verdi.

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, şöyle konuştu:

"Beş belediye başkan yardımcımız, 24 şube müdürümüz ve ilgili personelimiz de yine belediye meclis üyelerimiz de aramızda bu toplantıya eşlik ediyorlar. Ben tekrara düşmemek adına sunumumda emeği geçen, bu çalışmalara katkı veren tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Uğur Mumcu Meydanı Demokrasi ve Dayanışma etkinlik alanında 18 aracımızın tanıtımını gerçekleştirdik. Bu hizmet araçları Sinop halkının özverileriyle kendi bütçemizden bir kısmı bir kısmı da hibe olarak karşılandı."