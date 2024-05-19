Sinop'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlandı - Son Dakika
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Sinop'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlandı

Sinop\'ta 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlandı

Sinop'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Hükümet Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk töreni ve kortej yürüyüşünün ardından İstiklal Marşı okundu ve günün anlamını anlatan bir konuşma yapıldı. Tören, halk oyunları ve spor gösterileriyle devam etti. Çeşitli devlet yetkilileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar da törene katıldı.

19.05.2024 13:26  Güncelleme: 13:28
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Sinop'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yıl dönümü Sinop'ta coşkuyla kutlandı. Hükümet Meydanı'nda çelenk töreninin ardından bando eşliğinde gösteri alanına kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve işaret dili eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini anlatan konuşma Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon tarafından yapıldı. Kalyon, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk Milletinin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı günün 105'inci yıldönümünde, bir Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramını daha karşılamanın engin mutluluğu, gurur ve coşkusu içindeyiz. 19 Mayıs, binlerce şehit verilerek Türk ulusunun kutsal saydığı topraklarda, özgür yaşama hakkı elinden alınmak istenen bir milletin umutsuzluğa, yılgınlığa kapılmadan, aydınlık, güzel günlere inancının ve bu inançla verdiği üstün mücadelenin başlangıcıdır. Bugün, var ya da yok olma kavgasına çıkanların, varını yoğunu vatan için, istiklal için feda edenlerin, tarihimize san ve şeref veren kahramanların günüdür" dedi.

Tören, halk oyunları ve spor gösterileriyle devam etti. Törene Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, Adalet Komisyonu Başkanı İbrahim Hatipoğlu, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, İl Jandarma Komutanı Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, Sinop İl Genel Meclisi Başkanı Ersin Yaman, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, protokol eşleri, çok sayıda öğrenci ve vatandaşlar katıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sinop'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlandı - Son Dakika

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