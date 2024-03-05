Sinop'ta deprem ve tahliye tatbikatı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sinop'ta deprem ve tahliye tatbikatı

Sinop Seyit Bilal İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen 'Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı'nda öğrenciler ve öğretmenler, senaryo gereği siren çalmasıyla binayı ihtiyatlı bir şekilde boşalttı. Tatbikatta depremden etkilenen ve yaralanan öğrenciler ambulansa bindirildi. Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, tatbikatın deprem farkındalığı oluşturmak amacıyla yapıldığını belirtti.

05.03.2024 19:26  Güncelleme: 19:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta deprem ve tahliye tatbikatı

SİNOP - Sinop'ta "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" düzenlendi.

Sinop Seyit Bilal İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı"nda siren çalmasıyla öğrenciler ve öğretmenler senaryo gereği ihtiyatlı bir şekilde bulundukları binayı boşalttı.

Sinop Seyit Bilal İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı"nda siren çalmasıyla Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, Sinop Bilal İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Hasan Özdemir, öğrenciler ve öğretmenler bulundukları yerde hayat üçgeni oluşturdu. Senaryo gereği depremin sona ermesinin ardından okuldakiler, koridorun sağından ellerini başlarının üzerine koyarak, binayı hızlıca boşalttı. Ardından binada yine senaryo gereği depremden etkilenen ve yaralanan 2 öğrenci çıkartılarak ambulansa bindirildi. Daha sonra öğrenciler, okul bahçesinde bulunan AFAD, UMKE, Sinop Belediyesi itfaiyesi ve Sinop Kızılay'ı ekiplerinden bilgiler aldı.

Tatbikat sonrası konuşan Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, "1-7 Mart arası deprem haftası nedeniyle biz de Sinop'ta depremle ilgili farkındalık oluşturmak adına bir tatbikat yaptık. Biliyorsunuz, ülkemizde bir deprem gerçeği var. Doğal olarak da deprem bölgesi olduğundan dolayı tüm Türkiye'de olduğu gibi Sinop ilimizde de depremde öğrencilerimize farkındalık oluşturmak amacıyla 1-7 Mart deprem haftası münasebetiyle AFAD, Kızılay, itfaiye ve STK'ların katılımıyla beraber ortak bir tatbikat gerçekleştirdik. Burada amacımız Türkiye'de deprem gerçeğinin farkındalığını oluşturmak. Bu süreçle alakalı bir tatbikat yaptık. Bu tatbikat bilincini oluşturmamız gerekiyor. 6 Şubat'ta ülkemizde deprem oldu ve çok ciddi can kayıplarımız oldu. Ben depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten asrın felaketi oldu. Bu felaketlerin bir daha yaşanmaması dileğiyle" dedi.

Kaynak: İHA

Deprem, Sinop, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop'ta deprem ve tahliye tatbikatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:36 Instagram ve Facebook’a erişim sorunu yaşanıyor Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşanıyor
16:40 Muğla’da 4 büyüklüğünde deprem Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem
16:09 Belediye Başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı Belediye Başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı
16:02 CHP lideri Özel’in “Bedelli askerlik“ çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum CHP lideri Özel'in "Bedelli askerlik" çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
15:57 MOSSAD’a bilgi satanlara yönelik operasyonun detaylarına ulaşıldı MOSSAD'a bilgi satanlara yönelik operasyonun detaylarına ulaşıldı
17:57 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti
17:20 ABD’de tek motorlu uçak otoyola çakıldı: 5 kişi hayatını kaybetti ABD'de tek motorlu uçak otoyola çakıldı: 5 kişi hayatını kaybetti
17:06 Galatasaray’dan Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusu Galatasaray'dan Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusu
16:02 Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı İşte mesleği Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı! İşte mesleği
15:56 Suudi Arabistan’ın İlk robotlarından Muhammed, tanıtım sırasında sunucuyu taciz etti Suudi Arabistan'ın İlk robotlarından Muhammed, tanıtım sırasında sunucuyu taciz etti
15:34 60 yaşındaki taksiciyi gasbedip şah damarından bıçakladılar 60 yaşındaki taksiciyi gasbedip şah damarından bıçakladılar
15:20 Kayseri ve Bursa’da seçim anketi AK Parti birini farkla kazanırken diğerini kaybediyor Kayseri ve Bursa'da seçim anketi! AK Parti birini farkla kazanırken diğerini kaybediyor
15:08 Matematik derslerinden integral konusu kaldırılıyor mu Bakan Tekin yeni düzenlemenin sinyalini verdi Matematik derslerinden integral konusu kaldırılıyor mu? Bakan Tekin yeni düzenlemenin sinyalini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 19:41:27. #1.12#
SON DAKİKA: Sinop'ta deprem ve tahliye tatbikatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement