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Sinop'ta deprem ve tahliye tatbikatı

SİNOP - Sinop'ta "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" düzenlendi.

Sinop Seyit Bilal İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı"nda siren çalmasıyla öğrenciler ve öğretmenler senaryo gereği ihtiyatlı bir şekilde bulundukları binayı boşalttı.

Sinop Seyit Bilal İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı"nda siren çalmasıyla Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, Sinop Bilal İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Hasan Özdemir, öğrenciler ve öğretmenler bulundukları yerde hayat üçgeni oluşturdu. Senaryo gereği depremin sona ermesinin ardından okuldakiler, koridorun sağından ellerini başlarının üzerine koyarak, binayı hızlıca boşalttı. Ardından binada yine senaryo gereği depremden etkilenen ve yaralanan 2 öğrenci çıkartılarak ambulansa bindirildi. Daha sonra öğrenciler, okul bahçesinde bulunan AFAD, UMKE, Sinop Belediyesi itfaiyesi ve Sinop Kızılay'ı ekiplerinden bilgiler aldı.

Tatbikat sonrası konuşan Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, "1-7 Mart arası deprem haftası nedeniyle biz de Sinop'ta depremle ilgili farkındalık oluşturmak adına bir tatbikat yaptık. Biliyorsunuz, ülkemizde bir deprem gerçeği var. Doğal olarak da deprem bölgesi olduğundan dolayı tüm Türkiye'de olduğu gibi Sinop ilimizde de depremde öğrencilerimize farkındalık oluşturmak amacıyla 1-7 Mart deprem haftası münasebetiyle AFAD, Kızılay, itfaiye ve STK'ların katılımıyla beraber ortak bir tatbikat gerçekleştirdik. Burada amacımız Türkiye'de deprem gerçeğinin farkındalığını oluşturmak. Bu süreçle alakalı bir tatbikat yaptık. Bu tatbikat bilincini oluşturmamız gerekiyor. 6 Şubat'ta ülkemizde deprem oldu ve çok ciddi can kayıplarımız oldu. Ben depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten asrın felaketi oldu. Bu felaketlerin bir daha yaşanmaması dileğiyle" dedi.