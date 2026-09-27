Şırnak Cizre\'de evlenecek gençlere aile ve evlilik eğitimi verildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde evlilik hazırlığı yapan gençlere yönelik eğitim programı düzenlendi. Programda gençlere aile hayatından evlilik sürecine, bağımlılıkla mücadeleden aile eğitimine kadar birçok başlıkta bilgi verildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde evlenecek gençlere yönelik Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında eğitim programı gerçekleştirildi. Şırnak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen programda, gençlerin evlilik ve aile hayatına ilişkin bilinç ve farkındalıklarının artırılması hedeflendi. Cizre Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen programa, proje kapsamında başvuruda bulunan gençler katıldı. Eğitim programında gençlere "Nüfus ve Aile On Yılı", "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması, Aile Eğitim Programı, Evlilik Öncesi Eğitimler ve Bağımlılıkla Mücadele konularında bilgilendirme yapıldı. Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde, evlilik sürecinde karşılaşılabilecek konular, aile içi iletişim, sağlıklı aile yapısının oluşturulması ve bağımlılıkla mücadelede farkındalığın önemi ele alındı. Programla birlikte gençlerin evlilik hayatına daha bilinçli hazırlanması, aile kurumunun güçlendirilmesi ve sağlıklı aile ilişkilerinin temellerinin evlilik öncesinde atılması amaçlandı.

Şırnak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Nüfus ve Aile On Yılı vizyonu doğrultusunda gençlere ve ailelere yönelik eğitim, rehberlik ve destek çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.