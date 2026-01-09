Şişli'de semt pazarlarında fahiş fiyat denetimi - Son Dakika
Şişli'de semt pazarlarında fahiş fiyat denetimi

09.01.2026 10:32
Şişli Belediyesi, asgari ücret artışı sonrası haksız fiyat artışlarını önlemek amacıyla pazar yerlerinde denetimleri artırdı. Zabıta ekipleri, fiyat etiketi, hijyen ve terazi kontrolleri yaparak pazarcı esnafını uyardı.

Şişli Belediyesi, asgari ücret artışını fırsata çevirerek haksız fiyat artışı yapılmasının önüne geçmek üzere pazar yerlerine yönelik denetimleri yoğunlaştırdı. Denetimlerde zabıta ekipleri tarafından fiyat etiketi, hijyen ve terazi kontrolleri yapılırken, pazarcı esnafına da gerekli uyarılarda bulunuldu.

Şişli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir ortamda alışveriş yapabilmesi amacıyla semt pazarlarına ve gıda satan işletmelere yönelik denetimlerine yeni yılda da hız kesmeden devam ediyor.

Etiketler Kontrol Edildi

Ekipler, son olarak Yayla Mahallesi Cinderesi Sokak'ta kurulan semt pazarında denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında ekipler tarafından fiyatlar tek tek incelerken, tezgahlardaki ürünlerin etiketinin mevzuata uygun olup olmadığı kontrol edildi. Ayrıca tartı aletlerinin doğru ve ayarlı çalışıp çalışmadığı incelendi. Zabıta ekipleri, terazilerin alışveriş yapan vatandaşların rahatlıkla görebileceği şekilde konumlandırılması doğrultusunda pazarcı esnafına uyarılarda bulundu.

Hijyen kurallarına ilişkin denetimlerde, ürünlerin temizliği ve satış şartları kontrol edilirken, tezgah ve ürünlerin belirlenen alanların dışına taşmaması konusunda da pazarcılar bilgilendirildi. Yaya geçişlerini engelleyen ve işgale neden olan unsurlara müdahale edildi.

Pazar Giriş ve Çıkışına Kontrol Terazileri

Ayrıca, pazar giriş ve çıkış noktalarına yerleştirilen kontrol terazileri sayesinde vatandaşların satın aldıkları ürünlerin kilosunu yeniden tartarak kontrol etmeleri sağlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

