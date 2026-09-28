Sivas Divriği'de dağ keçileri cam seyir terası çevresinde sürü halinde görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivas Divriği'de dağ keçileri cam seyir terası çevresinde sürü halinde görüntülendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas Divriği\'de dağ keçileri cam seyir terası çevresinde sürü halinde görüntülendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Divriği ilçesindeki cam seyir terası çevresinde koruma altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi. Seyir terası sorumlu müdürü, hayvanların insanlara aldırış etmeden doğal ortamda gezdiğini ve manzaraya güzellik kattığını belirtti.

Sivas'ın Divriği ilçesinde görüntülenen dağ keçileri, cam seyir terası etrafında doğal yaşam ortamlarında gezerken izleyenlere farklı bir deneyim sundu.

Geçtiğimiz günlerde Divriği ilçesinin dağlık ve kayalık bölgelerinde doğal yaşam alanlarında görülen koruma altındaki dağ keçileri, bu kez Divriği cam seyir terası etrafında gezerken görüntülendi. Bölgede devamlı görülen yaban hayvanları ziyaretçilere farklı deneyim sunarken, insanlara aldırış etmeden doğada gezerek yiyecek aramaları dikkatleri çekiyor. Geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde Divriği Cam Seyir Terası Sorumlu Müdürü Rahmi Altun tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenen dağ keçileri, bir süre arazide gezdikten sonra bölgeden uzaklaştı.

Yaban hayvanlarının manzarayı daha da güzelleştirdiğini söyleyen Rahmi Altun, "Bu durum bizlerin alışık olduğu bir durum. Sabah cam seyir terasına geldiğimizde yaban hayvanlarının çevrede gezdiğini görüyoruz. Bu olay bizi heyecanlandırıyor ve güzel görüntüler oluşuyor. Bu sabahta yine geldiğimde toplu olarak sürü halinde bize doğru geldiklerini gördük. Sonra telefonla çekip anı olmasını istedik. Cam seyir terası etrafında bu hayvanlar kendi doğal ortamlarında dolaşabiliyorlar. Bunu insanlardan zarar görmeden ve ya zarar vermeden yapıyorlar. Cam seyir terası etrafında bir çok yavru ve ya anne görmek mümkün. Bazen ikişerli üçerli bazen de daha kalabalık gruplar halinde bölgede arazide geziyorlar. İnsanlar gelip burada hem tarihin hem de bu tarz yaban hayvanlarıyla beraber dolaşmanın deneyimini yaşayabilirler" dedi.

Kaynak: İHA
HayvanlarDivriğiGüncelÇevreSivasYaşamYerelDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi
Futbolcunun iki şirketi iflas etti Futbolcunun iki şirketi iflas etti
Komşuları, erkek arkadaşıyla buluşan genç kızı gizlice kayda alıp... Komşuları, erkek arkadaşıyla buluşan genç kızı gizlice kayda alıp...
Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı
Bunu da gördük Ünlü şarkıcının kıyafeti sahnede eridi Bunu da gördük! Ünlü şarkıcının kıyafeti sahnede eridi
Arsenal’den Pendikspor’a Bu transfer çok konuşulur Arsenal'den Pendikspor'a! Bu transfer çok konuşulur
12:06
Fenerbahçe’nin eski yıldızı tarih yazdı Bu adam gerçekten futbolcunun kralı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı tarih yazdı! Bu adam gerçekten futbolcunun kralı
11:54
Fatma Betül Sayan Kaya’nın TBMM’de yaptığı bütçe konuşması yeniden gündemde
Fatma Betül Sayan Kaya'nın TBMM'de yaptığı bütçe konuşması yeniden gündemde
11:46
Milli arada düğmeye bastılar Aziz Yıldırım dediğini yaptı
Milli arada düğmeye bastılar! Aziz Yıldırım dediğini yaptı
11:33
Galatasaray’dan Aziz Yıldırım’a olay gönderme Üç fotoğrafla yanıt verdiler
Galatasaray'dan Aziz Yıldırım'a olay gönderme! Üç fotoğrafla yanıt verdiler
11:07
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
10:59
Damadı firari durumda Bakan Yardımcısı Osman Çelik sessizliğini koruyor
Damadı firari durumda! Bakan Yardımcısı Osman Çelik sessizliğini koruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 12:10:47. #7.13#
SON DAKİKA: Sivas Divriği'de dağ keçileri cam seyir terası çevresinde sürü halinde görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei