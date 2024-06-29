Sivas Katliamı Anması Yapıldı

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MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN)- Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Samsun Şube Başkanı Cem Sultan Ermiş, "Sivas ile yüzleşmekten bilerek ve isteyerek kaçan dünün ve bugünün siyasal iktidarları, 2 Temmuz 1993 tarihinden bu yana daha birçok yüzleşilmesi gereken katliamın yaşanmasının sorumluları olmuştur. 31. yıldönümünde katledilen 33 canımızı, anmaya, katliamları ve katliamcı zihniyeti lanetlemeye devam edeceğiz" dedi.

Samsun Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Şube Başkanı Cem Sultan Ermiş ve dernek üyeleri, İlkadım mahallesi Gazi Müzesi önünde yaptıkları basın açıklamasında 2 Temmuz Madımak katliamına bir kez daha tepki gösterek herkesi Sivas'ta düzenlenecek olan anmaya çağırdı.

Cem Sultan Ermiş, şunları söyledi:

"2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta devletin gözetiminde gerici, şeriatçı ve faşist bir güruh tarafından gerçekleştirilen katliam sırasında atılan sloganlar ve çarşaf çarşaf ilan edilen, bildirilerde kaleme alınan talepleri hatırlatmakta yarar var. Ne demişlerdi; 'yaşasın şeriat, kahrolsun laiklik', 'Cumhuriyet burada kuruldu, burada yıkılacak', 'İslam'ın ordusu, kafirlerin korkusu'. Peki bugün hangi noktadayız; demokrasiden, laiklikten, Cumhuriyet rejiminden eser kalmamış. Ülke, saraydan ve yasa, hukuk tanımayan tek adam tarafından yönetiliyor. Yaşamın her alanı dinselleştirilmeye çalışılıyor. Güçler ayrılığı ve halk iradesi neredeyse tamamen ortadan kalkmış, parlamento işlevini yitirmiş, kendi yaptıkları yasalar ve anayasa ayaklar altına alınmış durumda. Anayasa mahkemesi ve AİHM kararları dikkate bile alınmıyor, seçilmiş milletvekilleri ve belediye başkanları hapistedir. Eğitim ve eğitim kurumları tümü ile tarikat ve cemaatlerin kontrolüne terk edilmiştir. Gerici, tekçi bir müfredat ve akıldan, bilimden uzak bir eğitim sistemi ile karşı karşıyız. İfade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü ortadan kaldırılmak istenmekte ve ceberut devlet anlayışı, baskıyı ve şiddeti her geçen gün artırmaktadır.

"Muhalefet edenler gözaltı ve tutuklama terörü ile karşı karşıya"

Binlerce canımız düşüncelerinden dolayı içeride tutsaktır. Muhalefet edenler gözaltı ve tutuklama terörü ile karşı karşıyadır, uyduruk gerekçelerle dava açılanlar hukukla açıklanamayacak ağır cezalarla cezalandırılmaktadır. Gezi ve Kobane davaları başta olmak üzere onlarca dava ve en son 1 Mayıs tutukluları buna verilebilecek en önemli örnektir. Sivas Madımak Katliamı, bugünkü siyasal iktidarın ve şeriatçı faşist politikaların önündeki engelleri temizlemeyi amaçlayan bir katliamdır. Halkın iradesini tanımayan ve her şeyi din ve onun kanunları ile açıklayan bu iktidar, ülkeyi derin bir ekonomik krize sürüklemiştir. Katliamlarla yüzleşmekten ve demokratik taleplerimizi görmezden gelen AKP/ MHP koalisyonu seçilmiş belediye başkanları yerine kayyum atayarak sandıklara darbe yapıyor. Madımak otelini utanç müzesi yapmamak için direnen AKP/MHP ortaklığı, işçilerimizin maden sahalarında daha fazla rant ve kar uğruna katledilmesine göz yumuyor. Kısacası, Sivas ile yüzleşmekten bilerek ve isteyerek kaçan dünün ve bugünün siyasal iktidarları, 2 Temmuz 1993 tarihinden bu yana daha birçok yüzleşilmesi gereken katliamın yaşanmasının sorumluları olmuştur.

"Kol kola mücadele etmeye çağırıyoruz"

2 Temmuz 1993 Sivas Madımak Katliamının 31. yıldönümünde katledilen 33 canımızı, anmaya, katliamları ve katliamcı zihniyeti lanetlemeye devam edeceğiz. Sivas Madımak davası, insanlık davası olarak tarihe geçmiştir. İnsanlık var olduğu sürece bu dava da sürecektir. Ta ki; gerçek ve murat ettiğimiz adalet sağlanıncaya dek. Sivas Madımak Katliamını ve katledilen 33 canımızı unutturmaları mümkün değildir. Söz verdik, ikrar verdik ve ikrarımıza sonuna kadar bağlı kalacağız. 2 Temmuz'da yine var gücümüz ile Sivas Madımak Oteli önünde olacağız. Hem, Turnaların kanadında göğe yükselen 33 canımızı anacağız, hem de bu tekçi, ırkçı, inkarcı iktidara karşı taleplerimizi haykıracağız. Halkımızı, emekten, barıştan, demokrasiden, özgürlüklerden yana olan bütün kurumları çağrımıza destek vermeye ve alanlarda kol kola mücadele etmeye çağırıyoruz."