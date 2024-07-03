Sivas Katliamı'nın 31. yılında Eskişehir'de anma yürüyüşü düzenlendi

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(ESKİŞEHİR) - Sivas Katliamı'nın 31'inci yıldönümü nedeniyle Eskişehir'de anma yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşün sonunda basın açıklaması yapan Kamer Ali Durur, "Bu insanlık suçuyla herkesin yüzleşmesi gerekiyor. İnsanlık suçunda zaman aşımı söz konusu olamaz" dedi.

Sivas Katliamı'nın 31'inci yılında Eskişehir'de anma yürüyüşü düzenlendi. Hamamyolu Caddesi Yediler Parkı'nda toplanan yüzlerce vatandaş, "Türkiye laiktir laik kalacak", "Sivas'ın ışığı sönmeyecek", "Sivas'ı yakanlar AKP'yi kuranlar" sloganlarıyla Ulus Anıtı'na yürüdü. Yürüyüşe, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz ve birçok sivil toplum örgütünün temsilcisi de katıldı.

Yürüyüşün ardından Ulus Anıtı'nda basın açıklamasını okuyan Eskişehir Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Kamer Ali Durur, şu ifadeleri kullandı:

"Toplumsal hafızamızda önemli bir yer tutan 1993 yılı 2 temmuz da Madımak Oteli'nde gerçekleşen katliamın yıldönümünde, kaybettiğimiz canları anmak için bir aradayız. Bu yaşanan katliam bir insanlık suçudur. ve bu insanlık suçuyla herkesin yüzleşmesi gerekiyor. İnsanlık suçunda zaman aşımı söz konusu olamaz. Toplumsal hafızamız suçluların kim olduğunu, suç ortaklarını ve bu katliamı cezasız bırakanları unutmadı.

"Otelin önüne önceden bırakılan taşları unutmadık"

Toplumsal hafızamız Tekbir ve Allah ü Ekber naralarıyla 'Sivas Aziz Nesin'e mezar olacak', 'kahrolsun laiklik' sloganları ile yürüyenleri unutmadı. Toplumsal hafızamız Madımak Oteli'nin önüne önceden bırakılan taşlarla camları kıran, oteli yakan canileri unutmadı. Madımak oteli yerine valilik ve çarşıdaki dükkanların güvenliğinin sağlanması dışında hiçbir tedbir almayan güvenlik güçlerini ve Madımak Oteli önünde askerlerin geri çekilmesi talimatları verenleri unutmadı. Gazete manşetlerinde 'Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz' başlıkları atan ve 'Müslüman kamuoyuna' adında dağıtılan bildirileri organize edenleri unutmadı."