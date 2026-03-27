Sivrihisar Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

Eskişehir'de bir damperli kamyon, bir çöp kamyonu, hayırsever vatandaş tarafından bağışlanan bir başka çöp kamyonu ve 2 adet çim biçme makinesi Sivrihisar Belediyesi'nin araç filosuna dahil edildi.

Eskişehir Sivrihisar Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak ve ilçe genelinde yürütülen çalışmaları daha etkin hale getirmek amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu çerçevede, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından yürütülen hibe araç programı kapsamında Ankara'da düzenlenen törende belediyeye kazandırılan damperli kamyonun teslimi gerçekleştirildi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, "Belediyemizin hizmet kapasitesini artırmak ve hemşehrilerimize daha hızlı, daha etkin hizmet sunabilmek adına araç filomuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği'nin destekleriyle belediyemize kazandırılan damperli kamyon, sahadaki çalışmalarımıza önemli katkı sağlayacaktır. Bu kıymetli desteklerinden dolayı Türkiye Belediyeler Birliği'ne ve Sayın Ayşe Ünlüce Başkanımıza teşekkür ediyorum. Sivrihisar'ımız için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Yeni araçlarımızın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum"

Belediyenin hizmet kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hibe edilen bir çöp kamyonu ile hayırsever bir vatandaş tarafından bağışlanan bir diğer çöp kamyonu da araç filosuna dahil edildi. Ayrıca, belediye tarafından satın alınan iki adet çim biçme makinesi hizmet vermeye başladı. Başkan Habil Dökmeci, bu konuya ilişkin değerlendirmesinde ise, "Temizlik ve çevre düzeni çalışmalarımızı daha güçlü bir şekilde sürdürebilmek adına araç ve ekipman yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bakanlığımız tarafından hibe edilen çöp kamyonu ile hayırsever vatandaşımızın desteği bizler için çok kıymetlidir. Ayrıca, belediyemiz imkanlarıyla filomuza kattığımız çim biçme makineleriyle ilçemizin çevre düzenini daha da güzelleştireceğiz. Destek veren herkese teşekkür ediyor, yeni araçlarımızın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR