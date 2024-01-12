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Sivrihisar İlçe Müftüsü ve imam hatipler huzur evinde Regaib Kandili Programı düzenledi - Son Dakika
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Sivrihisar İlçe Müftüsü ve imam hatipler huzur evinde Regaib Kandili Programı düzenledi

Sivrihisar İlçe Müftüsü Mustafa Budak ve beraberindeki imam hatipler, ilçede bulunan huzur evinde Regaib Kandili Programı düzenledi. Programda bol bol dua okundu ve huzurevi sakinleriyle sohbet edildi.

Sivrihisar İlçe Müftüsü ve imam hatipler huzur evinde Regaib Kandili Programı düzenledi
12.01.2024 - 11:19,  Güncelleme: 11:22
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Sivrihisar İlçe Müftüsü Mustafa Budak ve berberindeki imam hatipler, ilçede bulunan huzur evinde Regaib Kandili Programı yapıp, bol bol dua etti.

Sivrihisar İlçe Müftülüğünce ilçede bulunan huzur evinde İlçe Müftüsü Mustafa Budak, Ulu Camii İmam Hatipleri Kadir Çetin ve Kadir Ak katılımıyla Regaib Kandili Programı yapıldı. Samimi bir ortamda yapılan programda bol bol dua okunurken, huzurevi sakinleri bu dualara "amin" dedi. İkramların ardından sona eren program sonrası Sivrihisar İlçe Müftüsü Mustafa Budak ve İmam Hatipler, huzurevi sakinleri ile bol bol sohbet edip onların sorunlarını dinledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sivrihisar İlçe Müftüsü ve imam hatipler huzur evinde Regaib Kandili Programı düzenledi - Son Dakika
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