SkyRiders Motosiklet Kulübü, Melih Can Polat için ücretsiz su dağıtımı yaptı

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Eskişehir'de SkyRiders Motosiklet Kulübü, yakın bir tarihte hayatını kaybeden Melih Can Polat (23) için 'Bizleri fark edin' sloganıyla ücretsiz su dağıtımı yaptı.

SkyRiders Motosiklet Kulübü'nden Melih Can Polat, 2 Temmuz'da motosikletiyle seyir halindeyken refüje çarparak hayatını kaybetmişti. Polat'ın ölümü nedeniyle derinden sarsılan kulüp üyeleri, Eskişehir'in en işlek noktalarından birisi olan Hamamyolu Caddesi'nde 'Bizleri fark edin' diyerek ücretsiz su dağıtımı gerçekleştirdi. Duyarlılık oluşturmak amacıyla yapılan dağıtım esnasında kulüp üyeleri vatandaşları bilgilendirirken, yapılan çalışma diğer motosiklet sürücülerinin de takdirini topladı.

"Vatandaşlarımızın bizim de trafikte olduğumuzu unutmamaları gerekiyor"

SkyRiders Motosiklet Kulübü Başkanı Ahmet Boz, "Öncelikle motosiklet kazasında hayatını kaybeden Melih kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Zor bir durum. Vatandaşlarımızın bizim de trafikte olduğumuzu unutmamaları gerekiyor. Biz Melih kardeşimiz ve diğer motorcu dostlarımızın unutulmamasını istiyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR