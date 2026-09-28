Söğüt Belediye Başkanı Durgut, itfaiye personelinin haftasını kutladı - Son Dakika
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Söğüt Belediye Başkanı Durgut, itfaiye personelinin haftasını kutladı

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Söğüt Belediye Başkanı Durgut, itfaiye personelinin haftasını kutladı
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Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, İtfaiye Haftası dolayısıyla itfaiye personeliyle bir araya geldi. Durgut, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alıp sohbet etti, ikramda bulundu ve personelin haftasını kutlayarak başarılar diledi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Belediye Başkanı Ferhat Durgut, İtfaiye Haftası dolayısıyla itfaiye personeliyle bir araya geldi.

Söğüt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde personelle bir araya gelen Başkan Durgut, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve itfaiye çalışanlarıyla sohbet etti. İtfaiye personeline görevlerinde kolaylıklar dileyen Durgut, çeşitli ikramlarda bulundu.

Başkan Durgut, "Can ve mal güvenliğimiz için gece gündüz demeden, büyük bir özveri ve cesaretle görev yapan tüm itfaiye personelimizin İtfaiye Haftası'nı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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