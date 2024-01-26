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Söğüt'teki Tarihi İlçe Halk Kütüphanesi'nin Restorasyonu Tamamlanıyor - Son Dakika
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Söğüt'teki Tarihi İlçe Halk Kütüphanesi'nin Restorasyonu Tamamlanıyor

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan Tarihi İlçe Halk Kütüphanesi'nin restorasyon çalışmaları tamamlanıyor. Vali Şefik Aygöl, kütüphane binasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kütüphanenin Şubat sonunda hizmete girmesi planlanıyor.

Söğüt\'teki Tarihi İlçe Halk Kütüphanesi\'nin Restorasyonu Tamamlanıyor
26.01.2024 - 11:49,  Güncelleme: 11:53
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde Tarihi İlçe Halk Kütüphanesi'nin restorasyonu tamamlanıyor.

Söğüt'teki ecdat yadigarı anılan eserlerin restorasyonuna devam ediliyor. Daha önce Kuyulu Mescidin restorasyonunun tamamlanmasıyla gündeme gelen Söğüt'teki tarihi eserlerden bir tanesi daha halkın hizmetine açılacağı günü bekliyor. Vali Şefik Aygöl, Söğüt İlçesinde restorasyonu süren tarihi İlçe Halk Kütüphane binasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Vali Aygöl, İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Şubat sonunda hizmete girmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Vali Aygöl, "Bizler de Söğüt İlçemizi kendisine yakışan bir kütüphaneye kavuşturmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Bilecik, Söğüt, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Söğüt'teki Tarihi İlçe Halk Kütüphanesi'nin Restorasyonu Tamamlanıyor - Son Dakika
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