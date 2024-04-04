Söke\'de Kurbanlık Koyunlara Kulak Küpesi Uygulaması

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Aydın'ın Söke ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kurbanlık koyunlara kulak küpesi uygulaması gerçekleştirildi.

Hayvanların kimliklendirilmesi ve takip edilebilirliğinin sağlanması amacıyla yapılan kulak küpesi uygulaması sürüyor. Hayvan sağlığı ve izlenebilirliği açısından büyük bir öneme sahip olan kulak küpesi uygulaması Söke'de de gerçekleştiriliyor. İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri tarafından kurbanlık koyunlara uygulanan kulak küpeleri sayesinde koyunların sağlık durumu takip edilerek, kurbanlık hayvanların nakli ve ticareti de daha düzenli bir şekilde gerçekleşecek.

Kurbanlık koyun sahipleri de hayvanlarının kimliklendirilmesi ve takip edilebilirliğinin sağlanması, hem hayvan sağlığı hem de tüketici güvenliği açısından son derece önemli olduğunu belirterek uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. - AYDIN